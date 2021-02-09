«Годзилла» с 17 нокаутами сделал громкое заявление на бой с небитым казахстанцем за титул от WBA

«Я не знаком с этим боксером. Однако мы уже посмотрели один из его поединков. Он меня ничем не удивил. Я гораздо опаснее, чем он. Я иду за чемпионским поясом. Это моя цель. Все решается на ринге. Я уверен, что там мы выясним кто лучше из нас. Однако я не считаю его опасным боксером. Я не бывал в вашей стране и ничего не знаю о Казахстане. По вопросам подготовки и о спарринг-партнерах спрашивайте у моего менеджера», — отметил Евариеме.