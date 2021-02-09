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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Годзилла» с 17 нокаутами сделал громкое заявление на бой с небитым казахстанцем за титул от WBA

Он заменил чешского боксера.

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Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (14−0, 13 КО) не является опасным соперником. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил его оппонент по бою за вакантный пояс WBA International — Онориоде Евариеме (18−1, 17 КО). Нигериец поделился настроем на противостояние и назвал свою главную цель.

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Их поединок состоится в немецком Гамбурге 20 февраля. При этом для африканца по прозвищу «Годзилла» этот бой станет дебютом в Германии. Евариеме заменил чеха Павла Соура (13−3, 8 КО), который отказался от поединка из-за заражения COVID-19.

«Я не знаком с этим боксером. Однако мы уже посмотрели один из его поединков. Он меня ничем не удивил. Я гораздо опаснее, чем он. Я иду за чемпионским поясом. Это моя цель. Все решается на ринге. Я уверен, что там мы выясним кто лучше из нас. Однако я не считаю его опасным боксером. Я не бывал в вашей стране и ничего не знаю о Казахстане. По вопросам подготовки и о спарринг-партнерах спрашивайте у моего менеджера», — отметил Евариеме.

Сам Кособуцкий в профессиональном боксе дебютировал в сентябре 2017 года и выиграл все 14 поединков. В данный момент он владеет титулом IBO Inter-Continental в супертяжелом весе.

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