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15:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Он готов к бою с любым». Эксперт назвал самого перспективного казахстанского боксера после Головкина

Специалист объяснил свой выбор.

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Казахстанский проспект Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) готов к бою с любым боксером полусреднего веса. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Он назвал его одним из самых перспективных последователей Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО).

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«Прямо сейчас Елеусинов готов к поединку с любым боксером своего дивизиона. Исключение составляют лишь элитные боксеры из топ-10. Остальных казахстанец способен побеждать. Победа над Индонго открыла новый этап его карьеры. Он становится более гибким и разнообразным. К своему умному боксу он добавил ударную силу. Он многому обучился. На мой взгляд, он самый перспективный из всех последователей Головкина. К тому же Эдди Хирн выбирает только лучших. С сильнейшим промоутером и классной командой — успехи не заставят себя ждать», — отметил Джей.

В ноябре прошлого года Елеусинов выиграл титул IBF Intercontinental, нокаутировав экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго (23−3, 12 КО). Эта победа продвинула боксера не только в мировом рейтинге, но и в классификации IBF в полусреднем весе.

Отметим, что следующий поединок казахстанец может провести в апреле — на эти же сроки запланировано боксерское шоу в Узбекистане от Эдди Хирна.

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