«Американцам не выгоден чемпион из России». Власов едет за титулом WBO
Максим настраивается не только на поединок с Джо Смитом, но и на борьбу с судьями.
Максим настраивается не только на поединок с Джо Смитом, но и на борьбу с судьями.
В ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени в
На сегодняшний день полутяжёлый дивизион самый успешный для российских боксёров. Три из четырёх основных поясов принадлежат отечественным боксёрам. Так, титулы по версиям WBC и IBF находятся в руках Артура Бетербиева. Любимец Рамзана Кадырова не выступал в 2020 году, но уже весной нынешнего года будет защищать звание чемпиона от посягательств Адама Дейнеса, ну, а потом задумается об объединительной схватке.
Поясом чемпиона мира по версии WBA Super владеет Дмитрий Бивол. Как и Бетербиев уроженец Токмака в 2020 году был без работы. Но уже в 2021 году, по словам главы Matchroom Boxing, Дима проведёт минимум два боя, так что по линии WBA также всё выглядит многообещающе. Что касается версии WBO, то тут давно наступил вакуум. Чемпиона в этой организации нет уже почти год.
2 ноября 2019 года в
Тогда в WBO решили организовать турнир с участием наиболее рейтинговых боксёров. В числе кандидатов на его участие были Элейдер Альварес, Максим Власов, Умар Саламов, Джо Смит и Хильберто Рамирес.
Последний в итоге отказался от идеи выйти на титульный бой через подобный турнир. Тогда боссы WBO быстро сформировали полуфинальные пары. Элейдер Альварес — Джо Смит и Максим Власов — Умар Саламов.
Организация сразу же назначила титульную схватку Смита и Власова. Так что, возможно, Максим станет полноценным преемником Ковалёва и Сауля Альвареса.
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Максим Власов незаслуженно долго оставался в тени других известных российских боксёров. Причиной этого было то, что у Власова на протяжении многих лет не было системного менеджмента в вопросе продвижения карьеры и
Между тем его карьера складывалась очень интересно. Почти за 50 поединков на профессиональном ринге он бился и во втором среднем весе, и в полутяжёлом и даже в первом тяжёлом. На его счету победы над такими крепкими соперниками, как Исмаил Силлах, Оланреваджу Дуродола, Рахим Чахкиев и Айзек Чилемба. Более того, в 2018 году он принимал участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В четвертьфинале он бился за звание временного чемпиона мира с известным поляком Кшиштофом Гловацки, но уступил тому решением судей. Последний раз Максим выходил на ринг в ноябре 2019 года в Майкопе. Тогда он победил Эммануэля Марти. Но, невзирая на отсутствие боёв в минувшем году, 2020-й не был бесполезным. В марте минувшего года боксёр подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Как видим, такое партнёрств сразу принесло свои плоды. Бой в
Если на этот вопрос отвечать коротко, то скажем, что американец — крепкий середняк и не более. Свою главную минуту славы в карьере он уже получил. В декабре 2016 года Джо нокаутировал легендарного Бернарда Хопкинса, которому на тот момент был уже 51 год. Смит поставил точку в карьере БиХопа, который никак не мог попрощаться с любимым делом и рассматривал схватку со Смитом, как прощальную. Та победа получилась эффектной, Хопкинс едва не вылетел с ринга. Многие полагали, что это не просто побитие «старика», а заявка на доминирование в дивизионе. Но уже в следующем поединки иллюзии фанов Джо улетучились. Их любимец проиграл Салливану Баррере.
Смит считается фаворитом противостояния. Так полагают эксперты за океаном, того же мнения придерживаются и букмекеры. Но Власов не единожды в карьере выступал в роли андердога. Максим умеет удивлять и, кажется, что ему нравится роль аутсайдера. Да и в целом, в Смите нет ничего необычного. Нынешних высот он достиг за счёт трудолюбия, но не таланта. По сути, Джо обычный
«Честно сказать, Смит — достаточно примитивный боксёр. У него нет ни особой скорости, ни пластики, ни ловкости. Он идет и просто навалом забивает. Никаких технических или тактических сложностей в нём нет. Но у него есть грубая физическая сила, выносливость, крепкая голова. Он идёт, терпит, сам бьёт и пропускает. Но
Вместе с тем, Власов понимает, что против него будет не только соперник, но и судейство. У Максима в плане работы с американскими судьями уже есть неприятный опыт. В 2015 году он боксировал в США с Хильберто Рамиресом. Победу отдали мексиканцу, хотя россиянин
«Я не опасаюсь, что равные раунды будут отдавать Смиту, но к этому готов. Я понимаю, что здесь вряд ли будет объективное судейство. Это понятно: американцам невыгодно получать ещё одного чемпиона из России, и они будут всеми силами стремиться к победе Смита. Это бизнес. Я должен стараться, чтобы не было или было как можно меньше спорных раундов. Надо выигрывать чисто. Тот же бой с Рамиресом или с Гловацким доказывают это. Там сто процентов равных раундов отдали соперникам», — говорил Власов.
Что же, это действительно только бизнес. Власову же необходимо сорвать
Микаил Гусейнов