Поветкин назвал личный рекорд в жиме лежа

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— Как выглядят ваши тренировки на физику?

— Утром бег, турник, брусья, отжимания, приседания. Днем — школа бокса: снаряды, лапы. Вечером — работа с тяжестями: штанга, гири — взрывная работа.

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— Как много бегаете?

— Километров 5−6. Иногда получалось и побольше.

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— По сколько раз подтягиваетесь?

— Подтягивания в основном по 13−15 раз. Делаю по несколько подходов. На брусьях — по 20−25 раз.

— А жим лежа?

— 120−130 килограммов. А раньше доходил до 200 килограммов на раз. Но потом у меня начали плечи болеть, и я отказался от этого. Сейчас у меня самый большой вес в жиме, по-моему, 140−145 килограммов. Точно не помню.