Казахстанский боксер получил бой за титул WBC и соперника
В прошлом году он завоевал пояс от WBA.
В прошлом году он завоевал пояс от WBA.
Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера первого полусреднего веса Даулета Даукенова (8−1, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации BoxRec.com, 27-летний казахстанец вернется на ринг 13 февраля в рамках вечера бокса в Киеве (Украина). Его соперником станет местный 21-летний боксер Александр Абрамян (4−1, 2 КО).
На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC Continental в первом полусреднем весе. Сам поединок рассчитан десять раундов.
Свой последний бой Даукенов провел в октябре прошлого года в Минске, когда победил единогласным решением судей украинца Назри Рахимова (6−2, 3 КО) и завоевал вакантный пояс WBA Asia East в первом полусреднем весе.