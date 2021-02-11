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11 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер получил бой за титул WBC и соперника

В прошлом году он завоевал пояс от WBA.

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Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера первого полусреднего веса Даулета Даукенова (8−1, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации BoxRec.com, 27-летний казахстанец вернется на ринг 13 февраля в рамках вечера бокса в Киеве (Украина). Его соперником станет местный 21-летний боксер Александр Абрамян (4−1, 2 КО).

На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC Continental в первом полусреднем весе. Сам поединок рассчитан десять раундов.

Свой последний бой Даукенов провел в октябре прошлого года в Минске, когда победил единогласным решением судей украинца Назри Рахимова (6−2, 3 КО) и завоевал вакантный пояс WBA Asia East в первом полусреднем весе.

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