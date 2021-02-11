Казахстанский боксер получил бой за титул WBC и соперника

Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера первого полусреднего веса Даулета Даукенова (8−1, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации BoxRec.com, 27-летний казахстанец вернется на ринг 13 февраля в рамках вечера бокса в Киеве (Украина). Его соперником станет местный 21-летний боксер Александр Абрамян (4−1, 2 КО).

На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC Continental в первом полусреднем весе. Сам поединок рассчитан десять раундов.