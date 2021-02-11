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11 февраля, источник: Vesti.kz

В этом году? «Канело» Альварес ответил про третий бой с Головкиным

Также мексиканец озвучил свои цели.

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Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) озвучил ближайшие цели: завоевать звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе и провести пять поединков за 12 месяцев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

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При этом казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) в ближайших планах «Канело» не фигурирует: «Сейчас у меня другие цели и приоритеты. Так что его в моих планах нет. Он точно не на моем радаре».

В феврале «Канело», владеющий титулами WBC и WBA Super во втором среднем весе, проведет бой с обязательным претендентом турком Авни Йылдырымом (21−2, 12 КО), а в мае — с чемпионом WBO в этом же дивизионе британцем Билли Джо Сондерсом (30−0, 14 КО). Также в ближайших планах мексиканца обладатель пояса IBF американец Калеб Плант (21−0, 12 КО).

«Цель — объединить пояса, — отметил Альварес. Они — чемпионы мира. И если они будут и дальше удерживать свои титулы, то я отправлюсь за ними».

По словам Альвареса, он намерен провести четыре боя в 2021 году: в феврале, мае, сентябре и декабре. Учитывая, что в последний раз «Канело» боксировал в декабре 2020 года (побил британца Каллума Смита), получается пять боев за 12 месяцев.

Напомним, Головкин и «Канело» провели два боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже в реванше минимальную победу одержал мексиканец.

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