«Не дрался с громкими именами». В Великобритании рассказали о настрое «Кельта» на бой с обладателем пояса WBO из Казахстана

«Он не побоялся выйти на бой с непобежденным казахстанским бойцом. Это несмотря на поражение в последнем поединке. Тураров не дрался с громкими именами, но он производит неплохое впечатление. Маккенна серьезно настроен на эту битву. Он готовился к встрече с панчером. В его пользу говорит его активность на ринге, а Тураров последние годы выступал редко. Маккенна всегда выбирал сильную оппозицию, что делает его опытнее и крепче. С настроем у него проблем не будет. Я не могу прогнозировать исход боя, ведь физическая форма Турарова для меня большой вопрос. В одном я уверен точно — боксеры хотят победы, а значит, бой будет зрелищным», — отметил Стэплтон.



Напомним, в последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года в Нур-Султане, когда и завоевал свой титул после победы нокаутом над аргентинцем Максимилиано Годоем (32−6−1, 17 КО). В свою очередь Маккенна, известный под прозвищем «Кельт», в сентябре проиграл соотечественнику Охаре Дэвису (22−2, 12 КО) в бою за титул WBC International.