«Не дрался с громкими именами». В Великобритании рассказали о настрое «Кельта» на бой с обладателем пояса WBO из Казахстана
Ожидается зрелищный поединок.
Ожидается зрелищный поединок.
Поединок британца Тайрона Маккенны (21−2−1, 6 КО) с казахстанцем Жанкошем Тураровым (24−0, 17 КО) станет зрелищным событием. В беседе с корреспондентом Vesti.kz об этом заявил обозреватель портала
Их десятираундовое противостояние в лимите первого полусреднего веса запланировано на 12 марта в Дубае (ОАЭ).
«Он не побоялся выйти на бой с непобежденным казахстанским бойцом. Это несмотря на поражение в последнем поединке. Тураров не дрался с громкими именами, но он производит неплохое впечатление. Маккенна серьезно настроен на эту битву. Он готовился к встрече с панчером. В его пользу говорит его активность на ринге, а Тураров последние годы выступал редко. Маккенна всегда выбирал сильную оппозицию, что делает его опытнее и крепче. С настроем у него проблем не будет. Я не могу прогнозировать исход боя, ведь физическая форма Турарова для меня большой вопрос. В одном я уверен точно — боксеры хотят победы, а значит, бой будет зрелищным», — отметил Стэплтон.
Напомним, в последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года в