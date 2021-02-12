Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
12.02
Сельта
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
11
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
21
Хоккей. Европа
14:00
Финляндия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
17Загитова и Медведева в одном кадре
12 февраля, источник: Vesti.kz

Уроженка Казахстана Кристина Хаммер после завоевания титулов чемпионки мира заявила об уходе из профи ради Олимпиады

На момент Игр в Токио ей будет почти 31.

Наверх

30-летняя уроженка Казахстана Кристина Хаммер (26−1, 12 КО) заявила об уходе из профессионального бокса в любительский, сообщают Vesti.kz.

Спортсменка намерена присоединиться к сборной Германии и в ее составе выступить на Олимпиаде в Токио, которая состоится летом этого года. Хаммер будет соревноваться в весовой категории до 75 килограммов.

«Я уйду из профессионального бокса и перейду в национальную олимпийскую сборную Германии. Дорога в Токио в 75 килограммов», — написала боксерша в своем Instagram.

Напомним, в декабре Хаммер завоевала титул чемпионки мира от IBF и «временный» пояс WBC. В профи она выступает в рамках второго среднего веса — до 76,2 килограмма.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хаммер родилась в поселке Новодолинка в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с родителями эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году. Сейчас проживает в Дортмунде.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Один выстрел лишил русского биатлониста медали чемпионата мира
Орлов: Собчак спас «Зенит», он дал 4 миллиарда рублей
ЦСКА избежал закрытия трибуны за поведение фанатов в Лиге Европы
Российский скелетонист завоевал серебро чемпионата мира
Россиянка стала чемпионкой мира по конькобежному спорту
Российский конькобежец стал вторым на чемпионате мира
Нападающий «Зенита» вернется в строй в марте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь