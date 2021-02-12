Уроженка Казахстана Кристина Хаммер после завоевания титулов чемпионки мира заявила об уходе из профи ради Олимпиады
На момент Игр в Токио ей будет почти 31.
На момент Игр в Токио ей будет почти 31.
30-летняя уроженка Казахстана Кристина Хаммер (26−1, 12 КО) заявила об уходе из профессионального бокса в любительский, сообщают Vesti.kz.
Спортсменка намерена присоединиться к сборной Германии и в ее составе выступить на Олимпиаде в Токио, которая состоится летом этого года. Хаммер будет соревноваться в весовой категории до 75 килограммов.
«Я уйду из профессионального бокса и перейду в национальную олимпийскую сборную Германии. Дорога в Токио в 75 килограммов», — написала боксерша в своем Instagram.
Напомним, в декабре Хаммер завоевала титул чемпионки мира от IBF и «временный» пояс WBC. В профи она выступает в рамках второго среднего веса — до 76,2 килограмма.
Хаммер родилась в поселке Новодолинка в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с родителями эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году. Сейчас проживает в Дортмунде.