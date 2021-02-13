Казахстанский боксер из Golden Boy получил в соперники проспекта с 11 нокаутами

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (13−1, 5 КО), сотрудничающий с промоутерской компанией Golden Boy, вернется на ринг весной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно данным BoxRec, 4 марта он проведет бой против небитого пуэрториканца Даниэлито Соррильи, который в профи одержал 14 побед, 11 из них нокаутом.

Поединок будет рассчитан на десять раундов и состоится в Пуэрто-Рико.

Последний раз Мадиев бился в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО).