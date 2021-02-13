Казахстанский боксер из Golden Boy получил в соперники проспекта с 11 нокаутами
Он не бился с лета 2019 года.
Он не бился с лета 2019 года.
Казахстанский боксер Руслан Мадиев (13−1, 5 КО), сотрудничающий с промоутерской компанией Golden Boy, вернется на ринг весной, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным BoxRec, 4 марта он проведет бой против небитого пуэрториканца Даниэлито Соррильи, который в профи одержал 14 побед, 11 из них нокаутом.
Поединок будет рассчитан на десять раундов и состоится в
Последний раз Мадиев бился в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО).
Бой не вызвал особых восторгов у любителей бокса, а эксперты отметили, что пока к большой оппозиции он не готов. С тех пор Мадиев не появлялся в поле зрения.