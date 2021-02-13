«Решил сделать перезагрузку». Первое интервью Ашкеева после поражения — об уходе от промоутера и готовности к реваншу

Экс-чемпион WBC (USNBC) в первом среднем весе Мадияр Ашкеев (14−1; 7КО) из Казахстана дал первое интервью после потери пояса. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал, что ищет нового промоутера и почему решился выйти на этот непростой поединок.

18 декабря он в титульном бою против непобежденного американца Чарльза Конуэлла (14−0, 11 КО) потерпел первое поражение в карьере.

— В боксерской среде США ходят слухи, что ты расстался со своей промоутерской компанией. Насколько эта информация правдива?

Читайте также Топ-5 главных поражений казахстанских боксеров в 2020 году

-Да, я официально расстался с промоутерской компанией Main Events. Мы работали на протяжении пяти лет. После моего последнего боя мы встретились и пришли к обоюдному решению о расторжении контракта. Я благодарен этой команде, под началом Кэти Дувы мы проделали огромную работу. Я выиграл два титула и стал известен в своем дивизионе. Теперь будем идти дальше.

— Ты очень долго сотрудничал с известным американским менеджером Эгисом Климасом. На каком уровне ваши отношения сейчас?

— Эгис Климас для меня стал близким человеком. Он меня поддерживал с самого начала моей карьеры в США. Мы и дальше продолжим работать вместе. Он, как всегда, будет представлять мои интересы в качестве менеджера. А сейчас я в роли свободного агента веду поиск нового промоутера. Готов к другим предложениям.

— Перед боем с Чарльзом Конуэллом ты говорил о хорошем самочувствии и готовности. Но стало известно, что ты незадолго до этого заболел коронавирусом…

— Я в конце сентября прошлого года заболел коронавирусом. Выздоровел только через месяц и сразу приступил к тренировкам. Для полноценной подготовки к бою против Конуэлла у меня было мало времени. За полтора месяца должен был восстановиться и выйти на титульный бой. Любая трудность — это испытание. Я как боксер не имел права делать шаг назад. Вроде не только я прошел через это.

— Но против такого соперника, как Конуэлл, нужна хорошая подготовка. Вся эта история повлияла на ход боя?

— До шестого раунда на ринге я чувствовал себя неплохо и боксировал с уверенностью, что одолею американца. Сказались вот эта нехватка времени на этапе подготовки к бою и моя просевшая физическая выносливость после болезни. Мой угол принял решение об остановке боя. Битва была проиграна, но не война. Это был не мой день, и очень жаль, что не смог оправдать надежды своих болельщиков.

— Получается, что, несмотря на всю ситуацию, пошел ва-банк. После долгой паузы и болезни зачем сразу согласился на такой опасный бой?

— Бой с Конуэллом был для меня шансом подняться в рейтинге и объединить титулы. Я не должен был упускать такую возможность. И, конечно, была нужда в деньгах, все-таки у меня большая семья и ее нужно материально обеспечивать. А я больше года не выходил на ринг, то есть сидел без заработка. Но тогда я не думал о риске.

— Несмотря на поражение, ты остаешься одним из опасных и опытных боксеров своего дивизиона. Что изменилось в тебе сейчас как в боксере?

— Поражение — это не конец боксерской карьеры. Я решил сделать перезагрузку. Сделал для себя нужные выводы, дальше буду работать еще усерднее. К реваншу с Чарльзом Конуэллом я готов. Я смогу его победить. В этом году планирую провести как минимум два-три боя.