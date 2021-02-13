В Казахстане будут проводить турнир за титул чемпиона страны в профи-боксе

Реимов презентовал новую концепцию развития Федерации профессионального бокса. Так, среди его инициатив создание Федерации профессионального бокса стран Центральной Азии, в которую также войдут Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан и Иран. Также поднят вопрос о необходимости проведения в регионах Казахстана форумов профессионального бокса, которые будут включать в себя семинары и мастер-классы.

Одним из пунктов концепции развития также является возобновление турниров за титул чемпиона Казахстана среди боксеров-профессионалов. Также отмечена необходимость обеспечения постоянной правовой и социальной защиты и заботы о здоровье и жизни профессиональных боксеров, как на территории страны, так и за ее пределами.