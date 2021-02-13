В Казахстане будут проводить турнир за титул чемпиона страны в профи-боксе
В федерации новый президент, который выдвинул ряд инициатив.
В федерации новый президент, который выдвинул ряд инициатив.
Сегодня, 13 февраля, в Алматы состоялось заседание Казахстанской федерации профессионального бокса, сообщает
Временно исполняющим обязанности президента избран Кайрат Реимов. Его кандидатуру выдвинул почетный президент Серик Конакбаев.
Реимов презентовал новую концепцию развития Федерации профессионального бокса. Так, среди его инициатив создание Федерации профессионального бокса стран Центральной Азии, в которую также войдут Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан и Иран. Также поднят вопрос о необходимости проведения в регионах Казахстана форумов профессионального бокса, которые будут включать в себя семинары и
Одним из пунктов концепции развития также является возобновление турниров за титул чемпиона Казахстана среди