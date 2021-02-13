Российский боксер Власов помещен на десятидневный карантин в США из-за коронавируса

В пятницу стало известно, что бой Власова против американца Джо Смита за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг отменен из-за положительного теста россиянина на коронавирус. Поединок должен был состояться в ночь на 14 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Он отлично себя чувствует, симптомов нет. Сейчас его закрыли на десять дней на карантин», — сказал Богданов.