«Соперник оказался «грязным». Казахстанский боксер потерпел второе поражение в карьере

«Самое обидное для меня сейчас, то что я проиграл в поединке за титул. Бой изначально шел не по моему плану. Соперник оказался “грязным”, было много ударов в затылок и он еще бил головой. Думаю, судьи должны были это увидеть. Я, конечно, считаю что бой не проиграл, но результат оказался в пользу моего соперника. Как говорится, после боя кулаками не машут. Буду анализировать, приму решение как дальше работать и что нужно менять», — озвучил боксер.