Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако
Лорьян
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Саутгемптон
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
Йокерит
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Удинезе
20
Хоккей. Европа
перерыв
Россия
Чехия
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Хоккей. Европа
18:00
Швеция
Финляндия
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Брест
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Лидс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:00
Кротоне
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
31
Хоккей. НХЛ
15.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
15.02
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Б
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
16
Все события
Фоторепортажи
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
12:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Соперник оказался «грязным». Казахстанский боксер потерпел второе поражение в карьере

Казахстанец Даулет Даукенов (8−2; 3KO) после неудачи в титульном бою прокомментировал свое поражение корреспонденту Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам казахстанца, его соперник на ринге боксировал грязно и судьи на это закрыли глаза.

«Самое обидное для меня сейчас, то что я проиграл в поединке за титул. Бой изначально шел не по моему плану. Соперник оказался “грязным”, было много ударов в затылок и он еще бил головой. Думаю, судьи должны были это увидеть. Я, конечно, считаю что бой не проиграл, но результат оказался в пользу моего соперника. Как говорится, после боя кулаками не машут. Буду анализировать, приму решение как дальше работать и что нужно менять», — озвучил боксер.

Напомним, что 13 февраля Даулет Даукенов проиграл единогласным решением судей украинцу Александру Абрамяну бой за вакантный пояс чемпиона WBC (ABC) Continental в первом полусреднем весе. Поединок в рамках вечера бокса в Киеве (Украина) продлился всю дистанцию в десять раундов.

Это пятая победа украинского боксера на профи-ринге. Казахстанец же потерпел второе поражение в карьере.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Новый позор русских биатлонистов на ЧМ. Что произошло?
Россиянин-дебютант вышел в четвертьфинал Australian Open
Россия не проигрывает при Ларионове. Теперь повержены шведы
Рамос сообщил Пересу, что хочет остаться в «Реале»
Йоханнес Бе: Россия получила слишком мягкое наказание
Российские хоккеисты играют с Чехией на Евротуре (трансляция)
Кокорин против «Сампдории» и другие матчи в Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь