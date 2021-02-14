«Соперник оказался «грязным». Казахстанский боксер потерпел второе поражение в карьере
Казахстанец Даулет Даукенов (8−2; 3KO) после неудачи в титульном бою прокомментировал свое поражение корреспонденту Vesti.kz.
Казахстанец Даулет Даукенов (8−2; 3KO) после неудачи в титульном бою прокомментировал свое поражение корреспонденту Vesti.kz.
По словам казахстанца, его соперник на ринге боксировал грязно и судьи на это закрыли глаза.
«Самое обидное для меня сейчас, то что я проиграл в поединке за титул. Бой изначально шел не по моему плану. Соперник оказался “грязным”, было много ударов в затылок и он еще бил головой. Думаю, судьи должны были это увидеть. Я, конечно, считаю что бой не проиграл, но результат оказался в пользу моего соперника. Как говорится, после боя кулаками не машут. Буду анализировать, приму решение как дальше работать и что нужно менять», — озвучил боксер.
Напомним, что 13 февраля Даулет Даукенов проиграл единогласным решением судей украинцу Александру Абрамяну бой за вакантный пояс чемпиона WBC (ABC) Continental в первом полусреднем весе. Поединок в рамках вечера бокса в Киеве (Украина) продлился всю дистанцию в десять раундов.
Это пятая победа украинского боксера на