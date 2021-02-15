Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
15.02
Челси
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
15.02
Кадис
Атлетик
04
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
15.02
Верона
Парма
21
Футбол. Зарубежный
15.02
Бавария
Арминия
33
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
15.02
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
30
Хоккей. КХЛ
15.02
Динамо Р
Ак Барс
34
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
15 февраля, источник: Vesti.kz

Вышел официальный постер к следующему бою «Канело»

До конца года он намерен провести несколько поединков.

Наверх
Источник: AP 2020

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес вернется на ринг в феврале, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27 числа он проведет поединок против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции. Стриминговый сервис DAZN представил официальный постер к данному событию:

Во время загрузки произошла ошибка.

На май у мексиканца намечен бой против чемпиона WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО). Также ожидается, что до конца года Альварес проведет третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, с которым встречался в 2017 (ничья) и 2018 годах (победа «Канело»).

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Играми с участием «Барселоны» и «Ливерпуля» стартует плей-офф ЛЧ
Карта тройки: как наши теннисисты творят историю в Австралии
«Челси» выиграл четвертый матч подряд и поднялся в топ-4 АПЛ
Рондон возвращается в РПЛ: год назад он чуть не перешел в «МЮ»
Губерниев поделился ожиданиями от индивидуальных гонок на ЧМ
«Бавария» сыграла вничью в матче Бундеслиги, уступая 0:2 и 1:3
Сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь