Вышел официальный постер к следующему бою «Канело»

27 числа он проведет поединок против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции. Стриминговый сервис DAZN представил официальный постер к данному событию:

На май у мексиканца намечен бой против чемпиона WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО). Также ожидается, что до конца года Альварес проведет третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, с которым встречался в 2017 (ничья) и 2018 годах (победа «Канело»).