Канат Ислам узнал следующего соперника. И это не экс-чемпион мира с 29 нокаутами

Казахстанский боксер Канат Ислам (27−0−1, 21 КО) ближайший бой проведет 20 февраля.

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Об этом сообщает Boxingscene.com.

По данным источника, его соперником будет 33-летний Ободай Саи (35−3−1, 26 КО) из Ганы. Поединок состоится в Майами (штат Флорида, США).

Как итог, 36-летний Ислам вернется в ринг спустя 14 месяцев, когда он в последнем бою за титул WBO International решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).