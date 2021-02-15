Канат Ислам узнал следующего соперника. И это не экс-чемпион мира с 29 нокаутами
Он не бился около 14 месяцев.
Он не бился около 14 месяцев.
Казахстанский боксер Канат Ислам (27−0−1, 21 КО) ближайший бой проведет 20 февраля.
Об этом сообщает Boxingscene.com.
По данным источника, его соперником будет 33-летний Ободай Саи (35−3−1, 26 КО) из Ганы. Поединок состоится в Майами (штат Флорида, США).
Как итог, 36-летний Ислам вернется в ринг спустя 14 месяцев, когда он в последнем бою за титул WBO International решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).
Ранее сообщалось, что казахстанец может встретиться с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 КО), которого также называли вероятным соперником Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) в этом году.