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15 февраля, источник: Vesti.kz

Канат Ислам узнал следующего соперника. И это не экс-чемпион мира с 29 нокаутами

Он не бился около 14 месяцев.

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Казахстанский боксер Канат Ислам (27−0−1, 21 КО) ближайший бой проведет 20 февраля.

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Стала известна дата следующего боя Каната Ислама

Об этом сообщает Boxingscene.com.

По данным источника, его соперником будет 33-летний Ободай Саи (35−3−1, 26 КО) из Ганы. Поединок состоится в Майами (штат Флорида, США).

Как итог, 36-летний Ислам вернется в ринг спустя 14 месяцев, когда он в последнем бою за титул WBO International решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).

Ранее сообщалось, что казахстанец может встретиться с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 КО), которого также называли вероятным соперником Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) в этом году.

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