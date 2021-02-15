«Чудо» с дьявольским процентом нокаутов, или кто стал следующим соперником Каната Ислама
Казахстанец возвращается на ринг спустя полтора года.
Казахстанец возвращается на ринг спустя полтора года.
По информации СМИ, казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) возвращается на ринг в ближайшие выходные поединком против Ободай Саи (35−3−1, 26 КО) из Ганы. Подробнее о сопернике казахстанца — в материале Vesti.kz.
Бой запланирован на 20 февраля в Майами (штат Флорида, США). Этот поединок станет для Ислама первым с октября 2019 года, когда он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО) в противостоянии за титул WBO International.
Будущий соперник Ислама начал свою боксерскую карьеру под псевдонимом «Чудо» в 2008 году с выступления в первом среднем дивизионе. Через полтора года провел первый 12-раундовый бой и завоевал титул чемпиона Ганы. Однако воспользоваться своими шансами выбраться на международный уровень он не смог. Дважды Ободай выступал за пределами своей страны. В Великобритании в 2011 году он решением судей уступил местному суперсредневесу Джэйми Коксу (25−2, 14 КО), а спустя три года в США был нокаутирован Дэрреком Уэбстером (28−3, 14 КО).
Кстати, Саи также встречался с Каутондоквой. Их бой состоялся в 2017 году в Гане и завершился досрочной победой
Стоит отметить, что в расписании на сервисе BoxRec его поединок должен был состояться 13 февраля в Гане, но данных о результатах вечера бокса не поступало.
Всего боксер провел 221 раунд, а процент его досрочных побед достигает «дьявольского» значения в 66,6 процента. В данный момент он является действующим чемпионом Африки по версии WBO.
Добавим, что BoxRec анонсировал поединок Ислама на 20 февраля, но затем убрал эту дату.
При этом поединок казахстанца планировался еще в октябре в США, но у его соперников возникли проблемы. В последнее время Исламу «сватали» бой с мексиканцем Хайме Мунгией, однако официальных заявлений по поводу этого поединка не поступало.