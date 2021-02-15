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15 февраля, источник: Vesti.kz

«Чудо» с дьявольским процентом нокаутов, или кто стал следующим соперником Каната Ислама

Казахстанец возвращается на ринг спустя полтора года.

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По информации СМИ, казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) возвращается на ринг в ближайшие выходные поединком против Ободай Саи (35−3−1, 26 КО) из Ганы. Подробнее о сопернике казахстанца — в материале Vesti.kz.

Бой запланирован на 20 февраля в Майами (штат Флорида, США). Этот поединок станет для Ислама первым с октября 2019 года, когда он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО) в противостоянии за титул WBO International.

Будущий соперник Ислама начал свою боксерскую карьеру под псевдонимом «Чудо» в 2008 году с выступления в первом среднем дивизионе. Через полтора года провел первый 12-раундовый бой и завоевал титул чемпиона Ганы. Однако воспользоваться своими шансами выбраться на международный уровень он не смог. Дважды Ободай выступал за пределами своей страны. В Великобритании в 2011 году он решением судей уступил местному суперсредневесу Джэйми Коксу (25−2, 14 КО), а спустя три года в США был нокаутирован Дэрреком Уэбстером (28−3, 14 КО).

Кстати, Саи также встречался с Каутондоквой. Их бой состоялся в 2017 году в Гане и завершился досрочной победой экс-соперника Ислама. Это единственный домашний поединок, проигранный Саией. Остальные бои на родине завершились в его пользу. Единственная ничья состоялась в его последнем поединке в 2019 году против конголезца Мурдачи Кувеса Катембо (13−4−1).

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Стоит отметить, что в расписании на сервисе BoxRec его поединок должен был состояться 13 февраля в Гане, но данных о результатах вечера бокса не поступало.

Всего боксер провел 221 раунд, а процент его досрочных побед достигает «дьявольского» значения в 66,6 процента. В данный момент он является действующим чемпионом Африки по версии WBO.

Добавим, что BoxRec анонсировал поединок Ислама на 20 февраля, но затем убрал эту дату.

При этом поединок казахстанца планировался еще в октябре в США, но у его соперников возникли проблемы. В последнее время Исламу «сватали» бой с мексиканцем Хайме Мунгией, однако официальных заявлений по поводу этого поединка не поступало.

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