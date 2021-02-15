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15 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанский спарринг-партнер «Канело» получил небитого соперника вместо боя за титул от IBF

Пояс он завоевал в последнем поединке.

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Казахстанец Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО), выступающий в полусреднем весе, проведет следующий бой 25 марта в Пуэрто-Рико. Об этом сообщил боксер на своей странице в Instagram.

В этот день он встретится в ринге с 26-летним американцем пуэрториканского происхождения Брайаном Себальо (12−0, 6 КО).

«Всем Ассалам алекум. Друзья, рад сообщить, что по Воле Всевышнего я вернусь на ринг 25 марта в Пуэрто-Рико! Сделаю все возможное, чтобы порадовать вас очередной победой», — написал он.

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Изначально 29-летний Моминов планировал принять участие в вечере бокса, который намечался 27 марта в Екатеринбурге (Россия), где должен был биться с украинцем Эдуардом Скавинским (13−0, 7 КО) в бою за вакантный титул чемпиона IBF Baltic. Но впоследствии все поменялось.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в сентябре прошлого года, казахстанец завоевал вакантный титул IBF Eurasia.

Моминов получил известность после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО) в 2017 году, когда помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), который завершился ничьей.

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