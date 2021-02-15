Казахстанский спарринг-партнер «Канело» получил небитого соперника вместо боя за титул от IBF
Пояс он завоевал в последнем поединке.
Пояс он завоевал в последнем поединке.
Казахстанец Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО), выступающий в полусреднем весе, проведет следующий бой 25 марта в
В этот день он встретится в ринге с 26-летним американцем пуэрториканского происхождения Брайаном Себальо (12−0, 6 КО).
«Всем Ассалам алекум. Друзья, рад сообщить, что по Воле Всевышнего я вернусь на ринг 25 марта в
Изначально 29-летний Моминов планировал принять участие в вечере бокса, который намечался 27 марта в Екатеринбурге (Россия), где должен был биться с украинцем Эдуардом Скавинским (13−0, 7 КО) в бою за вакантный титул чемпиона IBF Baltic. Но впоследствии все поменялось.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в сентябре прошлого года, казахстанец завоевал вакантный титул IBF Eurasia.
Моминов получил известность после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО) в 2017 году, когда помогал мексиканцу в качестве