Темная лошадка из первого среднего, самурай и горячая голова. «Меню» Геннадия Головкина на весенний сезон

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Традиционный зимний простой Геннадия Головкина подходит к завершению. Впереди, надеемся, насыщенная и запоминающаяся весна. И уже есть несколько боксеров, с кем связывали его возвращение на ринг. «Меню» интересное. Однако ожидаем приятные сюрпризы. Все подробности — в материале Vesti.kz.

Последний раз в январе-феврале GGG бился в 2015 году. Тогда он 21 февраля расправился с Мартином Мюрреем, добившись победы техническим нокаутом. Далее его график начинался с поздней весны. Правда, было одно исключение: 18 марта он сразился с Дэниэлом Джейкобсом (победа решением судей).

Прошлый сезон казахстанский чемпион завершил в декабре. Сейчас, по всей видимости, близится к завершению важный период восстановления, и нельзя исключать, что уже весной станут известны основные подробности его следующего поединка.

Пока это неизведанное. Инсайдерам приходится хвататься за каждый вариант, который мелькал в обсуждениях, используя его в качестве «верняка» на следующий бой. Список получился пестрым, но насыщенным. Здесь и желанные события, а также брошенные вызовы из затяжной тени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FJ6ie7H0i64" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из желанных: мексиканец Хайме Мунгия и японец Риота Мурата.

Мунгия — настоящая горячая голова. О хладнокровии пока не идет даже речи. С экс-чемпионом мира можно устроить близкий бой, обменяться ударами, дать зрелище и отправить его на настил ринга. Уж сильно он любит открываться в пылу «обстрела» по этажам, забывая о защите и работе ног. Но он все же интересен.

Как и токийский самурай. Он привлекателен поединком в Японии, который может стать коммерчески успешнее некоторых топ-боев в США. Мурата у себя на родине звезда. Знают там и Головкина. Так что большое событие гарантировано. К тому же он обладает титулом. Можно объединить пояса. О его качествах мы уже писали.

Из тех, кто бросал вызов в последнее время, дерзостью и напором отличается дебютант среднего веса американец Вилли Нельсон. Он в свое время феерил в первом среднем, давал бой многим фаворитам. Затем он «заморозил» свою карьеру и с 2019-го не бился.

Возобновить деятельность он решил с радикального решения — сменить весовую категорию, перейти в дивизион выше. Амбиций ему не занимать, раз он сразу захотел драться с элитой. Отдельно он выделил Головкина. Нельсон надеется, что ему дадут такой шанс. Подробнее о нем читайте здесь.

Компания, как вы можете заметить, разношерстная. Однако мы можем надеяться и на сюрпризы. Вдруг команда GGG решила весну посвятить нереально крутому событию, о котором нам приходилось только мечтать. Это было бы идеально, а то уже соскучились по GGG в бою против сильного боксера.