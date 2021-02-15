Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
15.02
Челси
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
15.02
Кадис
Атлетик
04
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
15.02
Верона
Парма
21
Футбол. Зарубежный
15.02
Бавария
Арминия
33
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
15.02
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
30
Хоккей. КХЛ
15.02
Динамо Р
Ак Барс
34
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
15 февраля, источник: Vesti.kz

Темная лошадка из первого среднего, самурай и горячая голова. «Меню» Геннадия Головкина на весенний сезон

Или все-таки GGG сразится с топовым боксером?

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Традиционный зимний простой Геннадия Головкина подходит к завершению. Впереди, надеемся, насыщенная и запоминающаяся весна. И уже есть несколько боксеров, с кем связывали его возвращение на ринг. «Меню» интересное. Однако ожидаем приятные сюрпризы. Все подробности — в материале Vesti.kz.

Последний раз в январе-феврале GGG бился в 2015 году. Тогда он 21 февраля расправился с Мартином Мюрреем, добившись победы техническим нокаутом. Далее его график начинался с поздней весны. Правда, было одно исключение: 18 марта он сразился с Дэниэлом Джейкобсом (победа решением судей).

Прошлый сезон казахстанский чемпион завершил в декабре. Сейчас, по всей видимости, близится к завершению важный период восстановления, и нельзя исключать, что уже весной станут известны основные подробности его следующего поединка.

Пока это неизведанное. Инсайдерам приходится хвататься за каждый вариант, который мелькал в обсуждениях, используя его в качестве «верняка» на следующий бой. Список получился пестрым, но насыщенным. Здесь и желанные события, а также брошенные вызовы из затяжной тени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из желанных: мексиканец Хайме Мунгия и японец Риота Мурата.

Мунгия — настоящая горячая голова. О хладнокровии пока не идет даже речи. С экс-чемпионом мира можно устроить близкий бой, обменяться ударами, дать зрелище и отправить его на настил ринга. Уж сильно он любит открываться в пылу «обстрела» по этажам, забывая о защите и работе ног. Но он все же интересен.

Как и токийский самурай. Он привлекателен поединком в Японии, который может стать коммерчески успешнее некоторых топ-боев в США. Мурата у себя на родине звезда. Знают там и Головкина. Так что большое событие гарантировано. К тому же он обладает титулом. Можно объединить пояса. О его качествах мы уже писали.

Из тех, кто бросал вызов в последнее время, дерзостью и напором отличается дебютант среднего веса американец Вилли Нельсон. Он в свое время феерил в первом среднем, давал бой многим фаворитам. Затем он «заморозил» свою карьеру и с 2019-го не бился.

Возобновить деятельность он решил с радикального решения — сменить весовую категорию, перейти в дивизион выше. Амбиций ему не занимать, раз он сразу захотел драться с элитой. Отдельно он выделил Головкина. Нельсон надеется, что ему дадут такой шанс. Подробнее о нем читайте здесь.

Компания, как вы можете заметить, разношерстная. Однако мы можем надеяться и на сюрпризы. Вдруг команда GGG решила весну посвятить нереально крутому событию, о котором нам приходилось только мечтать. Это было бы идеально, а то уже соскучились по GGG в бою против сильного боксера.

Роман Кушпелев

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Играми с участием «Барселоны» и «Ливерпуля» стартует плей-офф ЛЧ
Карта тройки: как наши теннисисты творят историю в Австралии
«Челси» выиграл четвертый матч подряд и поднялся в топ-4 АПЛ
Рондон возвращается в РПЛ: год назад он чуть не перешел в «МЮ»
Губерниев поделился ожиданиями от индивидуальных гонок на ЧМ
«Бавария» сыграла вничью в матче Бундеслиги, уступая 0:2 и 1:3
Сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь