Титул олимпийскому чемпиону. Старт и перспективы Елеусинова в новом году
Не исключено, что он выступит в Узбекистане.
Не исключено, что он выступит в Узбекистане.
Предварительно казахстанец Данияр Елеусинов вернется на ринг в апреле этого года. Он успешно финишировал в прошлом сезоне, поднявшись в мировых рейтингах. И не исключено, что
К слову, ему давно пора выходить на уровень. Для адаптации в профи после любительского ринга времени у него было предостаточно. Так что внимание можно спокойно акцентировать на поворотах карьеры, на качестве и движении вперед.
Иначе есть риски просто увязнуть в топи, навсегда остаться с ярлыком «подающий надежды». Надеемся, этого не произойдет.
Почему бы не воспользоваться всем, что имеется? В прошлом году боксер сделал серьезную заявку, досрочно победив
Успех надо закреплять. Смысл был прыгать на ступень выше, чтобы потом сползти обратно? Так что простой нельзя себе позволять. И уже тем более посвящать год дракам с непонятными «пассажирами». Выхлопа не будет.
При хорошем раскладе у Елеусинова есть шанс к осени выйти на титульный. По крайней мере он может рассчитывать на бой с
Судя по всему, команда рассчитывает на
«Данияр одержал отличную победу над Индонго в своем последнем поединке. Он готов. Этот парень станет большой проблемой для любого боксера в 147 фунтах. Вы можете видеть, что он делает большие шаги сейчас. Он вернется в апреле», — сказал Хирн.
В общем, стартует чемпион в апреле. Не исключено, что это произойдет в Узбекистане в компании известных нам бойцов Исраила Мадримова, Муроджона Ахмадалиева и Шахрама Гиясова. Напомним, что шоу в начале этого месяце пытается организовать Хирн. Так что участие в нем Елеусинова вполне реально.
Как бы то ни было, мы можем рассчитывать на то, что Эдди в итоге выведет на околотитульный бой. Иначе будет все очень странно. Параллельно в команде есть Джош Келли, выступающий в том же весе, что и Елеусинов.
Так вот, он в феврале сразится с боксером из первой десятки. На кону встречи с Давидом Аванесяном будет титул чемпиона Европы в полусреднем весе. В случае победы Келли совершит отличный рывок. Горизонты расширятся, возможности добавятся.
Понятно, что ведут их разными путями. Но этот год Келли может начать с более выгодной позиции. Данияру тоже нужны такие большие поединки. Необходимо закрепиться, чтобы потом не начинать все сначала. Он уже рядом с высшим дивизионом. Не надо бессмысленно прозябать еще один год.
Благо, есть вероятность, что
Так что скорее титул олимпийскому чемпиону!
Роман Кушпелев