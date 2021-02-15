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15 февраля, источник: Vesti.kz

Титул олимпийскому чемпиону. Старт и перспективы Елеусинова в новом году

Не исключено, что он выступит в Узбекистане.

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Источник: AP 2020

Предварительно казахстанец Данияр Елеусинов вернется на ринг в апреле этого года. Он успешно финишировал в прошлом сезоне, поднявшись в мировых рейтингах. И не исключено, что топ-проспект приблизился к значимым событиям — титулы близко. Подробнее о его перспективах — в материале корреспондента Vesti.kz.

К слову, ему давно пора выходить на уровень. Для адаптации в профи после любительского ринга времени у него было предостаточно. Так что внимание можно спокойно акцентировать на поворотах карьеры, на качестве и движении вперед.

Иначе есть риски просто увязнуть в топи, навсегда остаться с ярлыком «подающий надежды». Надеемся, этого не произойдет. Во-первых, сам Данияр по жизни победитель. У него ментальность, которая отсекает карьеру, в период которой довольствуешься тем, что есть. Во-вторых, команда у него профессиональная. В-третьих, потенциал и навыки позволяют ему вписать свое имя в историю.

Почему бы не воспользоваться всем, что имеется? В прошлом году боксер сделал серьезную заявку, досрочно победив экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго. Это продвинуло его в рейтингах. Также на нем сфокусировались не только эксперты и инсайдеры, но и промоутеры. Наверняка команды пытаются свести его в ринге со своими клиентами.

Успех надо закреплять. Смысл был прыгать на ступень выше, чтобы потом сползти обратно? Так что простой нельзя себе позволять. И уже тем более посвящать год дракам с непонятными «пассажирами». Выхлопа не будет. Как-то не по-олимпийски.

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При хорошем раскладе у Елеусинова есть шанс к осени выйти на титульный. По крайней мере он может рассчитывать на бой с кем-нибудь из высшего эшелона. Он сам уже почти там — сделать шаг поможет вариант из ТОП-10, например.

Судя по всему, команда рассчитывает на два-три боя в 2021 году. И старт намечен на апрель. Об этом проболтался глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. При этом Хирн заявил о готовности Елеусинова к масштабным событиям. Его больше не собираются «мариновать»?

«Данияр одержал отличную победу над Индонго в своем последнем поединке. Он готов. Этот парень станет большой проблемой для любого боксера в 147 фунтах. Вы можете видеть, что он делает большие шаги сейчас. Он вернется в апреле», — сказал Хирн.

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В общем, стартует чемпион в апреле. Не исключено, что это произойдет в Узбекистане в компании известных нам бойцов Исраила Мадримова, Муроджона Ахмадалиева и Шахрама Гиясова. Напомним, что шоу в начале этого месяце пытается организовать Хирн. Так что участие в нем Елеусинова вполне реально.

Как бы то ни было, мы можем рассчитывать на то, что Эдди в итоге выведет на околотитульный бой. Иначе будет все очень странно. Параллельно в команде есть Джош Келли, выступающий в том же весе, что и Елеусинов.

Так вот, он в феврале сразится с боксером из первой десятки. На кону встречи с Давидом Аванесяном будет титул чемпиона Европы в полусреднем весе. В случае победы Келли совершит отличный рывок. Горизонты расширятся, возможности добавятся.

Понятно, что ведут их разными путями. Но этот год Келли может начать с более выгодной позиции. Данияру тоже нужны такие большие поединки. Необходимо закрепиться, чтобы потом не начинать все сначала. Он уже рядом с высшим дивизионом. Не надо бессмысленно прозябать еще один год.
Благо, есть вероятность, что все-таки можно в этом году устроить битву за трофей. Он готов.

Так что скорее титул олимпийскому чемпиону!

Роман Кушпелев

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