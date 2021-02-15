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16:06 (мск), источник: ТАСС

Жена боксера Магомеда Абдусаламова написала книгу о нем

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Жена российского боксера Магомеда Абдусаламова, вышедшего из комы после инсульта, написала книгу о судьбе спортсмена. Об этом ТАСС сообщил соавтор книги Сурхай Сунгуров.

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Источник: AP 2020

«Книга поступит в продажу в марте, сейчас идет предзаказ, — сказал Сунгуров. — Книга называется “Единогласное решение. История Магомеда Абдусаламова” и рассказывает о его истории. Все средства от продажи книги пойдут на благотворительность и помощь спортсменам, попавшим в подобные ситуации».

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2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть. Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре, в середине сентября 2014 года спортсмен был выписан, в настоящий момент Абдусаламов вместе с семьей проживает в США.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы.

В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать. В 2017 году власти штата Нью-Йорк по соглашению сторон согласились выплатить семье спортсмена $22 млн.

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