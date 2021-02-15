Жена боксера Магомеда Абдусаламова написала книгу о нем

«Книга поступит в продажу в марте, сейчас идет предзаказ, — сказал Сунгуров. — Книга называется “Единогласное решение. История Магомеда Абдусаламова” и рассказывает о его истории. Все средства от продажи книги пойдут на благотворительность и помощь спортсменам, попавшим в подобные ситуации».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--126fdaccf66a8278b28e" data-vnd="126fdaccf66a8278b28e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=126fdaccf66a8278b28e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть. Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре, в середине сентября 2014 года спортсмен был выписан, в настоящий момент Абдусаламов вместе с семьей проживает в США.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы.