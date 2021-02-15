Казахстан захватил IBF. В одном только среднем весе в списке лучших три боксера

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Vesti.kz завершают серию материалов о текущих позициях казахстанских боксеров в рейтингах основных мировых организаций. На очереди Международная боксерская федерация (IBF), в списке лучших которой большое количество наших бойцов.

Особенно в среднем весе. В этом дивизионе в ТОП-15 сразу входят три казахстанца. На девятом месте находится Мейирим Нурсултанов. Жанибек Алимханулы расположился на 11-й строчке. Всеми любимый Канат Ислам удерживает за собой 14-ю позицию.

Это еще не все. Титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе также принадлежит боксеру из Казахстана. Геннадий Головкин завоевал его в 2019 году, когда по итогам 12 раундов решением судей одержал победу над Сергеем Деревянченко из Украины.

Так что идем здесь довольно плотно.

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы находится на пятой позиции. И, кстати, он может получить возможность сразиться как раз-таки за пояс IBF. Для этого ему потребуется победить в обсуждаемом бою с россиянином Евгением Шведенко.

Это в свою очередь позволит ему стать претендентом на трофей, которым обладает Калеб Плант. Если есть реальные возможности, то партию надо разыгрывать. Это реальный шанс и награда за все старания.

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в свою очередь пробивается в полусредней весовой категории. Топ-проспект удерживает за собой девятую строчку, тем самым являясь важным игроком в чемпионской гонке. Во многом ему помогла победа над экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго. Надо закрепиться.

Батыр Джукембаев недавно перебрался в США. И почему бы ему не продолжить свой путь по линии IBF? В рейтинге первого полусреднего веса казахстанец располагается на восьмом месте. При этом первая и вторая строчки на данный момент вакантны. Может есть ходы для участия в распределении мест? Он давно заслужил большие поединки.