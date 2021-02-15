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15 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстан захватил IBF. В одном только среднем весе в списке лучших три боксера

Также у страны есть чемпион мира.

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9
фотографий
9
фотографий

Vesti.kz завершают серию материалов о текущих позициях казахстанских боксеров в рейтингах основных мировых организаций. На очереди Международная боксерская федерация (IBF), в списке лучших которой большое количество наших бойцов.

Особенно в среднем весе. В этом дивизионе в ТОП-15 сразу входят три казахстанца. На девятом месте находится Мейирим Нурсултанов. Жанибек Алимханулы расположился на 11-й строчке. Всеми любимый Канат Ислам удерживает за собой 14-ю позицию.

Это еще не все. Титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе также принадлежит боксеру из Казахстана. Геннадий Головкин завоевал его в 2019 году, когда по итогам 12 раундов решением судей одержал победу над Сергеем Деревянченко из Украины.

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Так что идем здесь довольно плотно.

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы находится на пятой позиции. И, кстати, он может получить возможность сразиться как раз-таки за пояс IBF. Для этого ему потребуется победить в обсуждаемом бою с россиянином Евгением Шведенко.

Это в свою очередь позволит ему стать претендентом на трофей, которым обладает Калеб Плант. Если есть реальные возможности, то партию надо разыгрывать. Это реальный шанс и награда за все старания.

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в свою очередь пробивается в полусредней весовой категории. Топ-проспект удерживает за собой девятую строчку, тем самым являясь важным игроком в чемпионской гонке. Во многом ему помогла победа над экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго. Надо закрепиться.

Батыр Джукембаев недавно перебрался в США. И почему бы ему не продолжить свой путь по линии IBF? В рейтинге первого полусреднего веса казахстанец располагается на восьмом месте. При этом первая и вторая строчки на данный момент вакантны. Может есть ходы для участия в распределении мест? Он давно заслужил большие поединки.

На этом объемный список, который пополняется, завершился. Впереди важный весенний отрезок, когда можно заявить о себе на год вперед. Так что надеемся на то, что казахстанские боксеры проявят себя, одержат ряд побед, а также выйдут на титульные бои.

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