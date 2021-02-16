Бился в карде у GGG и Ломаченко, слушает Бибера и 800 ударов в бою с казахстанцем. С кем будет драться Моминов

Бобиржан Моминов объявил о возвращении на ринг. В марте ему предстоит тяжелейший бой с известным казахстанским болельщикам боксером. Против него выступит перспективный Брайан Себальо. Vesti.kz подробно рассказывают о талантливом американце.

Себальо работает с Томом Леффлером, который также ведет дела Геннадия Головкина. Неудивительно, что американский боксер попадал в кард GGG. Например, он бился во время второго поединка казахстанца с мексиканцем Саулем Альваресом.

Также он вышел на ринг в тот самый вечер бокса, когда Головкин сразил Стива Роллса. За восемь раундов поединка Брайан выбросил 800 ударов, чем немало удивил экспертов и заставил восхищаться людей из мира бокса.

Жаль, что это случилось в бою против казахстанца Бахтияра Эюбова. Та яркая и насыщенная встреча завершилась уверенной победой Себальо. Бахтияр же потерпел первое поражение в своей карьере.

Чуть не забыли. Он также был участником вечера бокса Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко. Такие вот у проспекта «связи» с Казахстаном. Кстати, Брайан бился не только на шоу GGG. Один из его поединков прошел в карде у Василия Ломаченко (украинец тогда выиграл у Хосе Педрасы). В общем, парень всегда на виду…

Настоящим примером стойкости для него служат родители. В свое время отец Себальо уехал их Доминиканы в США в поисках лучшей жизни. На родине он оставил мать боксера, которая проделала тот же опасный путь по морю спустя шесть месяцев. На тот момент она был беременна Брайаном. Его после рождения было решено на три года отправить обратно на воспитание к бабушке, чтобы наладить жизнь в Нью-Йорке.

В бокс же он пришел по настоянию отца. Тот считал, что спорт поможет мальчику избежать многих неприятностей и сомнительных историй. В итоге он превратился в прекрасного бойца.

Правда Брайан в свое время чуть не бросил бокс. В первый раз, когда не смог попасть в олимпийскую сборную в 2012 году. После он завершил среднюю школу, захотел связать себя с учебой по аудиотехнике. Но сущность вязала свое — он вернулся в зал и попытался пробиться на Игры в 2016.

Сделать ему это не удалось. Он столкнулся с несправедливостью во время отбора. Это привело к очередному кризису. Мечты окончательно рухнули. Боксер вновь справился с ударом. И вот здесь как раз начинается его история в профи и сотрудничества с Леффлером. Он сменил курс при 206 победах и 13 поражениях на любительском ринге.

«На самом деле у меня не было стремления стать профессионалом. После того, как обманули меня, я сказал, знаете что? К черту этот любительский бокс. Я закончил. Затем я все-таки обратился к нескольким менеджерам в 2017 году, чтобы попытаться сменить правила этой игры. И вот я здесь. Так вышло, что моим промоутером стал Том. Он великий человек. Очень уважаю его», — озвучил Себальо.

Его цель — стать лучшим в нескольких категориях вплоть до среднего веса. Также он планирует параллельно развивать бизнес, чтобы помогать потом людям менять свою жизнь. Себальо, к слову, говорит на испанском и английском языках, учит французский (чтобы общаться с семьей своей девушки).

Что касается ринга, то его называют «убийцей». Расчетливый, мощный, со своим стилем. Каждое его действие продумано, а удары наносятся максимально эффективно. Он опасен и Моминов должен подойти к бою во всеоружии.

За пределами ринга Брайан открытый и улыбчивый. Слушает Джастина Бибера, играет на гитаре, ест пасту, увлекается компьютерными играми.