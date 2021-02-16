Есть Рябец, есть и надежда. Официально отменен отборочный турнир по боксу на Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет официально отметил мировой отборочный турнир по боксу на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает Olympic.kz. Соответствующее уведомление получили все Национальные олимпийские комитеты.

«Мы выдерживали важность соблюдения минимального 30-дневного периода между последовательными мероприятиями — континентальными отборами и финальным мировым. Особенно с учетом текущей ситуацией. Также нам было необходимо обеспечить справедливые и безопасные условия для боксеров всех регионов, включая возможность восстановиться и подготовиться ко всем событиям. Также мы взяли во внимание, что ситуация во многих странах меняется, исходя из условий развития пандемии. Этим обусловлено наше решение», — говорится в сообщении.

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Таким образом, мировая квалификация в Париже в июне 2021 года не состоится. 53 лицензии (32 у мужчин и 21 у женщин), которые планировались распределить на финальной квалификации, будут отданы поровну между четырьмя регионами (Африка, Америка, Азия/Океания и Европа) и всеми олимпийскими весовыми категориями.

«Следуя основополагающему принципу универсальности, одна номинальная квота (именная) будет выделена спортсмену с лучшим рейтингом, еще не прошедшим квалификацию, в каждом регионе и в каждом дивизионе в соответствии с рейтингом. В расчет берутся результаты каждого континентального отбора и не только. (Новая схема перераспределения основана на международных спортивных результатах, зарегистрированных за последние четыре года (2017−2021), включая, но не ограничиваясь, олимпийскими квалификационными соревнованиями). На сегодняшний момент континентальная квалификация прошла в Азии/Океании, Африке. В Америке она намечена на 10—16 мая , а в Европе — в июне. Точная дата станет известна в ближайшее время», — пишет НОК РК.

Вероятнее всего, в женском боксе Казахстан теперь представит только Надежда Рябец, которая ранее уже завоевала лицензию в весе до 75 килограммов. В остальных категориях наши спортсменки в рейтинге расположены ниже пропускных позиций. Но окончательный список обладателей квот станет известен после всех региональных отборов (Африка, Америка, Азия/Океания и Европа).