Есть Рябец, есть и надежда. Официально отменен отборочный турнир по боксу на Олимпиаду в Токио
Мужская сборная успела завоевать полный комплект лицензий.
Мужская сборная успела завоевать полный комплект лицензий.
Международный олимпийский комитет официально отметил мировой отборочный турнир по боксу на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает Olympic.kz. Соответствующее уведомление получили все Национальные олимпийские комитеты.
«Мы выдерживали важность соблюдения минимального 30-дневного периода между последовательными мероприятиями — континентальными отборами и финальным мировым. Особенно с учетом текущей ситуацией. Также нам было необходимо обеспечить справедливые и безопасные условия для боксеров всех регионов, включая возможность восстановиться и подготовиться ко всем событиям. Также мы взяли во внимание, что ситуация во многих странах меняется, исходя из условий развития пандемии. Этим обусловлено наше решение», — говорится в сообщении.
Таким образом, мировая квалификация в Париже в июне 2021 года не состоится. 53 лицензии (32 у мужчин и 21 у женщин), которые планировались распределить на финальной квалификации, будут отданы поровну между четырьмя регионами (Африка, Америка, Азия/Океания и Европа) и всеми олимпийскими весовыми категориями.
«Следуя основополагающему принципу универсальности, одна номинальная квота (именная) будет выделена спортсмену с лучшим рейтингом, еще не прошедшим квалификацию, в каждом регионе и в каждом дивизионе в соответствии с рейтингом. В расчет берутся результаты каждого континентального отбора и не только. (Новая схема перераспределения основана на международных спортивных результатах, зарегистрированных за последние четыре года (2017−2021), включая, но не ограничиваясь, олимпийскими квалификационными соревнованиями). На сегодняшний момент континентальная квалификация прошла в Азии/Океании, Африке. В Америке она намечена на
Вероятнее всего, в женском боксе Казахстан теперь представит только Надежда Рябец, которая ранее уже завоевала лицензию в весе до 75 килограммов. В остальных категориях наши спортсменки в рейтинге расположены ниже пропускных позиций. Но окончательный список обладателей квот станет известен после всех региональных отборов (Африка, Америка, Азия/Океания и Европа).
У мужской сборной Казахстана же в активе полный набор лицензий: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).