«Третий бой с Головкиным?» Сауль Альварес ответил на интересующий всех вопрос

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Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) признался, что уже в этом году может провести третий бой против обладателя поясов IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО), передает BoxingScene.

Отвечая на вопрос, увидят ли фанаты трилогию осенью, мексиканец сказал: «Все возможно».

Он также заявил, что победа над GGG, которая была спорно присуждена ему во втором поединке, не является для него самой важной в карьере.

«Без сомнения, самым важным был мой бой с Мигелем Котто. Когда я победил Мигеля Котто, это было самым важным», — отметил Альварес.

Напомним, Головкин и «Канело» провели два боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже в реванше минимальную победу одержал мексиканец.