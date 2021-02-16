«Третий бой с Головкиным?» Сауль Альварес ответил на интересующий всех вопрос
Он также признался, является ли победа над GGG самой значимой.
Он также признался, является ли победа над GGG самой значимой.
Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) признался, что уже в этом году может провести третий бой против обладателя поясов IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО), передает BoxingScene.
Отвечая на вопрос, увидят ли фанаты трилогию осенью, мексиканец сказал: «Все возможно».
Он также заявил, что победа над GGG, которая была спорно присуждена ему во втором поединке, не является для него самой важной в карьере.
«Без сомнения, самым важным был мой бой с Мигелем Котто. Когда я победил Мигеля Котто, это было самым важным», — отметил Альварес.
Напомним, Головкин и «Канело» провели два боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже в реванше минимальную победу одержал мексиканец.
Альварес вернется на ринг 27 февраля, когда проведет поединок против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции. Дата же следующего боя GGG пока не определена.