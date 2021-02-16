Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
13
Футбол. Еврокубки
16.02
РБ Лейпциг
Ливерпуль
02
Футбол. Еврокубки
16.02
Барселона
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:00
Леванте
Атлетико
Хоккей. КХЛ
16.02
СКА
Спартак
31
Хоккей. КХЛ
16.02
ЦСКА
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
16.02
Динамо Мн
ХК Динамо
46
Все события
Фоторепортажи
8Макгрегор проиграл Порье
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
16 февраля, источник: Vesti.kz

«Третий бой с Головкиным?» Сауль Альварес ответил на интересующий всех вопрос

Он также признался, является ли победа над GGG самой значимой.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) признался, что уже в этом году может провести третий бой против обладателя поясов IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО), передает BoxingScene.

Читайте также
В этом году? «Канело» Альварес ответил про третий бой с Головкиным

Отвечая на вопрос, увидят ли фанаты трилогию осенью, мексиканец сказал: «Все возможно».

Он также заявил, что победа над GGG, которая была спорно присуждена ему во втором поединке, не является для него самой важной в карьере.

«Без сомнения, самым важным был мой бой с Мигелем Котто. Когда я победил Мигеля Котто, это было самым важным», — отметил Альварес.

Напомним, Головкин и «Канело» провели два боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже в реванше минимальную победу одержал мексиканец.

Альварес вернется на ринг 27 февраля, когда проведет поединок против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2,1 2 КО) из Турции. Дата же следующего боя GGG пока не определена.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Будет тяжелый матч»: чего ждать от битвы Медведева и Рублева
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Кто побежит за сборную России в женской эстафете на ЧМ
Что не поделили тренеры биатлонной сборной России
СКА победил «Спартак» в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва
Нурмагомедов посетил матч «Барселона» - «Пари Сен-Жермен»
В «Спартаке» назвали причины задержки трансфера Промеса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь