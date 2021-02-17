Лидеры сборной Казахстана по боксу начнут олимпийский сезон с турнира в Испании

Всего к УТС привлечены 30 спортсменов. Этого требуют специальные санитарные нормы, которые должны строго соблюдаться всеми командами. Боксеры сдали ПЦР-тесты, которые оказались отрицательными. Это позволило без каких-либо проблем приступить к полноценным тренировкам.

По всей видимости, сборная проведет ударный сбор. Он будет направлен на жесткую подготовку к серии европейских турниров. Запланированные соревнования станут первыми международными стартами после вынужденного длительного простоя из-за пандемии.

Ранее главный тренер Галымбек Кенжебаев озвучил, что на каждое состязание отправится разный состав — все получат соревновательную практику. Одними из ближайших выездов станут турниры в Турции, Болгарии, Испании. Большая часть лидеров, среди которых Василий Левит и Бекзад Нурдаулетов, предварительно выступят именно в Испании, где пройдет традиционный старт Boxam. Окончательный список будет сформирован ближе к концу февраля.

К слову, тренерскому штабу придется точечно корректировать текущую подготовку. Важным событием должен был стать мировой отборочный турнир в Париже. Однако он не состоится — Международный олимпийский комитет принял решение отменить его. Так что обкатывать придется уже непосредственно состав, который отправится на Олимпиаду, иными словами, тех, у кого есть лицензии.