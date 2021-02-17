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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Лидеры сборной Казахстана по боксу начнут олимпийский сезон с турнира в Испании

Сборная Казахстана по боксу приступила к учебно-тренировочным сборам в Алматинской области. После него боксеры отправятся на различные европейские турниры. Лидеры же готовятся начать олимпийский сезон с Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Всего к УТС привлечены 30 спортсменов. Этого требуют специальные санитарные нормы, которые должны строго соблюдаться всеми командами. Боксеры сдали ПЦР-тесты, которые оказались отрицательными. Это позволило без каких-либо проблем приступить к полноценным тренировкам.

По всей видимости, сборная проведет ударный сбор. Он будет направлен на жесткую подготовку к серии европейских турниров. Запланированные соревнования станут первыми международными стартами после вынужденного длительного простоя из-за пандемии.

Ранее главный тренер Галымбек Кенжебаев озвучил, что на каждое состязание отправится разный состав — все получат соревновательную практику. Одними из ближайших выездов станут турниры в Турции, Болгарии, Испании. Большая часть лидеров, среди которых Василий Левит и Бекзад Нурдаулетов, предварительно выступят именно в Испании, где пройдет традиционный старт Boxam. Окончательный список будет сформирован ближе к концу февраля.

К слову, тренерскому штабу придется точечно корректировать текущую подготовку. Важным событием должен был стать мировой отборочный турнир в Париже. Однако он не состоится — Международный олимпийский комитет принял решение отменить его. Так что обкатывать придется уже непосредственно состав, который отправится на Олимпиаду, иными словами, тех, у кого есть лицензии.

Напомним, что у мужской сборной Казахстана в активе полный набор лицензий: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

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