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00:44 (мск), источник: Известия

Массой не испортишь: Дацик и Кокляев возвращаются на ринг

«Бойцовский клуб» РЕН ТВ объединит самую красивую девушку-боксера, блогеров, силачей и чемпиона мира.

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Источник: Известия

В столичном «Вегас Сити Холле» 20 февраля пройдет боксерский турнир «Бойцовского клуба» РЕН ТВ, организованный совместно с Федерацией бокса России. В его рамках состоятся три поединка с участием непрофессиональных боксеров, но известных медиа-персон и звезд Youtube: Артем Тарасов против Михаила Кокляева, Вячеслав Дацик против Тайсона Дижона и Максим Новоселов против Дениса Вильданова.

Солидная разница

Блогер Артем Тарасов всерьез занимался боевым самбо и рукопашным боем, провел несколько поединков в смешанных единоборствах. На Youtube он засветился уже давно, но действительно большую популярность обрел весной 2019 года, когда провел бой по правилам ММА с Вячеславом Дациком, только-только вышедшим из тюрьмы.

Боец Артем Тарасов | Источник: Известия

Тарасов, несмотря на то, что весил в два раза меньше, победил: Дацик несколько раз нарушил правила, после чего был дисквалифицирован. В том бою Артем сломал пальцы на обеих руках, из-за чего долгое время не мог выступать. Теперь он наконец-то восстановился и готов снова выйти на ринг. По словам Тарасова, бой с Кокляевым для него большой шаг вперед, ведь показываться он будет не на Youtube-площадке, а на федеральном телеканале.

Для Кокляева, двукратного чемпиона России по тяжелой атлетике и самого титулованного российского стронгмена, это будет второй бой по правилам бокса. В ноябре 2019 года, на первом турнире «РЕН ТВ», он проиграл нокаутом Александру Емельяненко. Главная интрига поединка была такая: сможет ли «качок» что-либо противопоставить легенде ММА? Кокляев попал в легенду пару раз, но проиграл уже в первом раунде. После боя Михаил сравнил себя с героем книги и фильма «Пролетая над гнездом кукушки», а в ответ получил жесткую шутку от Емельяненко: «Миш, пролетел над гнездом кукушки?» Кокляева засмеяли, так что теперь он полон решимости доказать, что в бокс пришел не зря.

Боец Михаил Кокляев | Источник: Известия

Разница в весе будет солидной, примерно такой же, как и в бою Дацика и Тарасова. Кокляев выйдет на ринг с весом примерно 130−140 кг, а Тарасов — около 70 кг. В четверг в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, где Кокляев и Тарасов в лучших традициях потолкались во время дуэли взглядов.

Вячеслав Дацик после боя с Тарасовым провел два поединка по правилам кикбоксинга (победил Андрея Кирсанова и проиграл Жерому Ле Баннеру), а потом вновь отправился в тюрьму — за то, что помогал товарищу в попытке незаконно перебраться через российско-эстонскую границу. В ноябре Вячеслав вышел по УДО и теперь старается вести себя примерно. За два месяца он скинул 20 килограммов и, как говорят его тренеры, прибавил в выносливости.

Боец Вячеслав Дацик | Источник: Известия

Про Тайсона Дижона мало что известно кроме того, что он выигрывал соревнования по боксу в Камеруне, а еще прекрасно сложен. Для него бой с Дациком — прекрасная возможность заявить о себе. Если Дижон проиграет, его тут же забудут, если победит — предложения посыплются валом. В том числе, наверняка, и о реванше с Дациком.

— Тайсон, ты, наверное, надеешься на колдунов вуду, но они тебе не помогут, — обратился Дацик к Дижону на пресс-конференции. — Здесь земля бога Перуна. Мне уже поставили хорошую защиту. Так что колдуны Вуду тебе не помогут.

Камерунец отреагировал в схожей манере: «Вуду здесь ни при чем. Здесь на ринге я король и тигр. Я боксер. А ты кто?».

Боец Тайсон Дижон | Источник: Известия

Новоселов vs Вильданов (ака Большой Папа) — бой, где суммарный вес соперников около 330 кг. 140 кг — Новоселов, 190 кг — Вильданов. Макс Новоселов — человек с непростой судьбой. Он много лет провел в тюрьме за разные правонарушения, при этом всегда занимался спортом. Входил в состав сборной России по боевому самбо, где тренировался вместе с Федором Емельяненко. Первый бой по правилам ММА он провел еще в 2004 году (сейчас бойцу 47 лет).

Вильданов же занимался американским футболом, пауэрлифтингом и силовым экстримом. Тем не менее многие считают фаворитом именно Большого Папу. Дело в том, что он с 2019 года бьется на голых кулаках и довольно успешно, в то время, как Новоселов всё же борец, а не ударник. Никакой конфронтации между соперниками нет, но всё равно бой обещает быть интересным — учитывая, какой вес у бойцов, велика вероятность, что кто-то упадет в нокаут.

Грозный соперник из Малави

Сергей Ковалёв и Айзек Чилемба во время боя в 2016 году | Источник: РИА "Новости"

Главное событие вечера — бой профессионалов. Федор Чудинов против Айзека Чилембы. В 2015 году Чудинов был чемпионом мира по версии WBA во втором среднем весе. Сейчас на счету 33-летнего боксера 23 победы и два поражения. Его промоутер Владимир Хрюнов считает, что Чудинов на пути к бою с Саулем Альваресом — самым высокооплачиваемым боксером мира. Последний поединок Федор провел сентябре прошлого года, жестко нокаутировав британца Умара Садика в Химках. Чудинов проигрывал, но в последнем, 12-м, раунде включился и выиграл.

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Чилемба (26−7−2) российским поклонникам бокса известен прежде всего тем, что бился с Сергеем Ковалевым в Екатеринбурге в июле 2016 года. Тогда боксер из Малави проиграл единогласным решением судей. Вообще, соперники у Чилембы были что надо — он пересекался в ринге и с Тони Белью, и с Александром Гвоздиком, и с Элейдером Альваресом, и с Дмитрием Биволом, и с Максимом Власовым (дважды). И это при том, что Чилембе всего-то 32 года. С боксером из России он встретится в четвертый раз подряд — в 2018-м он уступил Биволу, в 2019-м проиграл Власову и победил Александра Кубича.

Еще один бой основного карда — Эдгар Гукасян (8−2) против венесуэльца Адриана Хосе Переса Апариси. Что касается поединков предварительного карда, то из них выделяется женский бой — между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой. Алексеева раньше выступала в кикбоксинге, а вот Дудиева — двукратная чемпионка России по ММА, чемпионка мира по боксу по версиям WBF, WIBF и GBU. Главная же особенность Дудиевой — сногсшибательные внешние данные. Про это, впрочем, бесполезно писать — это нужно видеть.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции в 22:30 по московскому времени.

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