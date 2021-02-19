Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Лион
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Лидс
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
19.02
Кальяри
Торино
01
Футбол. Зарубежный
19.02
Арминия
Вольфсбург
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
19.02
Фиорентина
Специя
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
19 февраля, источник: Vesti.kz

Левит, Нурдаулетов, Аманкул. Стал известен состав сборной Казахстана по боксу на Олимпиаду-2020

На днях Международный олимпийский комитет отменил мировой отборочный турнир на Олимпийские игры-2020, который должен был стать последней возможностью для боксеров квалифицироваться на ОИ. В связи с этим определился состав мужской сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Напомним, что теперь на Игры попадут те боксеры, которые проходят по рейтингу (он составлен на основе результатов различных соревнований). Окончательные списки будут сформированы после проведения всех региональных отборов — остались Европа и Америка.

Возможно, что кто-то из казахстанских боксеров, не имеющих квоту, пройдет по рейтингу. Однако тренерский штаб не станет отзывать завоеванные путевки и менять состав. Данный процесс не доступен. Это подтвердил главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.

«Да, заменить теперь никого не получится», — лаконично прокомментировал момент Кенжебаев. Таким образом, страну на Олимпиаде в Токио представят:

  • Сакен Бибосынов (до 52 килограммов);
  • Серик Темиржанов (до 57 килограммов);
  • Закир Сафиуллин (до 63 килограммов);
  • Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов);
  • Абильхан Аманкул (до 75 килограммов);
  • Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма);
  • Василий Левит (до 91 килограмма);
  • Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

У женщин велика вероятность, что в Токио поедет только Надежда Рябец (до 75 килограммов). Остальным придется ждать завершения отборов. Пока никто по рейтингу не проходит.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Отведай из нашего Кубка: как пройдут матчи 1/8 финала турнира
Российский футбольный союз сделал заявление по «Тамбову»
Сборная России отобралась на Евробаскет
Губерниев высказался о составах сборной России на эстафеты на ЧМ
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
Константин Цзю объяснил, почему его сын не проводит бои в России
«Фиорентина» без Кокорина разгромила соперника в матче Серии А
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь