Левит, Нурдаулетов, Аманкул. Стал известен состав сборной Казахстана по боксу на Олимпиаду-2020

Напомним, что теперь на Игры попадут те боксеры, которые проходят по рейтингу (он составлен на основе результатов различных соревнований). Окончательные списки будут сформированы после проведения всех региональных отборов — остались Европа и Америка.
Возможно, что кто-то из казахстанских боксеров, не имеющих квоту, пройдет по рейтингу. Однако тренерский штаб не станет отзывать завоеванные путевки и менять состав. Данный процесс не доступен. Это подтвердил главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.
«Да, заменить теперь никого не получится», — лаконично прокомментировал момент Кенжебаев. Таким образом, страну на Олимпиаде в Токио представят:
У женщин велика вероятность, что в Токио поедет только Надежда Рябец (до 75 килограммов). Остальным придется ждать завершения отборов. Пока никто по рейтингу не проходит.