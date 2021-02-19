Левит, Нурдаулетов, Аманкул. Стал известен состав сборной Казахстана по боксу на Олимпиаду-2020

Напомним, что теперь на Игры попадут те боксеры, которые проходят по рейтингу (он составлен на основе результатов различных соревнований). Окончательные списки будут сформированы после проведения всех региональных отборов — остались Европа и Америка.

Возможно, что кто-то из казахстанских боксеров, не имеющих квоту, пройдет по рейтингу. Однако тренерский штаб не станет отзывать завоеванные путевки и менять состав. Данный процесс не доступен. Это подтвердил главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.

«Да, заменить теперь никого не получится», — лаконично прокомментировал момент Кенжебаев. Таким образом, страну на Олимпиаде в Токио представят:

Сакен Бибосынов (до 52 килограммов);

Серик Темиржанов (до 57 килограммов);

Закир Сафиуллин (до 63 килограммов);

Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов);

Абильхан Аманкул (до 75 килограммов);

Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма);

Василий Левит (до 91 килограмма);

Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).