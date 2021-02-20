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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казах-полицейский из Нью-Йорка прошел взвешивание перед боем в США

Он чуть старше своего оппонента.

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32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов (13−1−3, 6 КО), работающий полицейским в Нью-Йорке, прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем против 29-летнего аргентинца Джонатана Эрнана Годойи (5−7), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры успешно уложились в лимит легкого веса. Поединок, который пройдет 20 февраля в Майами (штат Флорида, США), запланирован на шесть раундов.

«Самое трудное сделано. Завтра будет легкая работа. Иншалла, принесем победу домой», — написал Ниязов на своей странице в Instagram.

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Последний раз Ниязов выходил на ринг в апреле 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей мексиканскому боксеру Анхелю Саринане (10−10−3, 4 КО).

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