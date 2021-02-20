Казах-полицейский из Нью-Йорка прошел взвешивание перед боем в США
Он чуть старше своего оппонента.
Он чуть старше своего оппонента.
32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов (13−1−3, 6 КО), работающий полицейским в
Боксеры успешно уложились в лимит легкого веса. Поединок, который пройдет 20 февраля в Майами (штат Флорида, США), запланирован на шесть раундов.
«Самое трудное сделано. Завтра будет легкая работа. Иншалла, принесем победу домой», — написал Ниязов на своей странице в Instagram.
Последний раз Ниязов выходил на ринг в апреле 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей мексиканскому боксеру Анхелю Саринане (10−10−3, 4 КО).