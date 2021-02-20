Мэйуэзер подарил новорожденному внуку дорогие часы Rolex и подвергся критике

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По информации источника, Мэйуэзер сделал подарок Кентреллу-младшему, которому исполнилось пять недель. Стоимость Rolex Oyster Perpetual Datejus составляет 37 тысяч евро, однако отмечается, что из-за инкрустации бриллиантами они могли обойтись спортсмену еще дороже.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55114f5f5d67eebb9ffc" data-vnd="55114f5f5d67eebb9ffc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55114f5f5d67eebb9ffc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях в Twitter пользователи посчитали, что подарок слишком дорогой для маленького ребенка. «Это говорит об отсутствии вкуса, а не богатстве», «Зачем этому ребенку дорогущие часы? Он еще даже считать не умеет», «Вот он и научил внука кичиться богатством с рождения», — писали они.

В декабре 2020-го сообщалось, что Мэйуэзер вернется на ринг. В выставочном бое он встретится с YouTube-блогером Логаном Полом. Поединок был намечен на февраль 2021-го, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.