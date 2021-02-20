Чемпион мира по боксу Бивол может провести бой с Ричардсом 24 апреля

«Переговоры о бое с Ричардсом уже в процессе, есть хорошие шансы, что Дмитрий Бивол вернется на ринг 24 апреля в Великобритании, — сказал Корнилов. — Для нас важно сейчас провести полноценную подготовку и бой, учитывая долгий простой по причинам, связанным с пандемией и карантинными мерами по всему миру. Также, возможно, уже во второй половине этого года Дмитрий встретится с Хильберто Рамиресом, переговоры по этому бою ведутся уже достаточно давно. Мы недавно обсуждали этот поединок с Геннадием Машьяновым (тренером Бивола — прим. ТАСС), Дмитрием и со всей командой, все очень заинтересованы в том, чтобы он состоялся».