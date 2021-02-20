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14:20 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Бивол может провести бой с Ричардсом 24 апреля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол может провести бой против британца Крейга Ричардса 24 апреля. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

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Источник: РИА "Новости"

«Переговоры о бое с Ричардсом уже в процессе, есть хорошие шансы, что Дмитрий Бивол вернется на ринг 24 апреля в Великобритании, — сказал Корнилов. — Для нас важно сейчас провести полноценную подготовку и бой, учитывая долгий простой по причинам, связанным с пандемией и карантинными мерами по всему миру. Также, возможно, уже во второй половине этого года Дмитрий встретится с Хильберто Рамиресом, переговоры по этому бою ведутся уже достаточно давно. Мы недавно обсуждали этот поединок с Геннадием Машьяновым (тренером Бивола — прим. ТАСС), Дмитрием и со всей командой, все очень заинтересованы в том, чтобы он состоялся».

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«В то же время мы относимся к этому бою очень серьезно, безусловно, он будет конкурентным и достаточно зрелищным для болельщиков, но для нас важно получить соответствующие предложение и условия для того, чтобы этот бой состоялся, ведь это будет добровольная защита титула для Дмитрия», — добавил собеседник агентства.

Бивол не выступал с октября 2019 года. Всего на его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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