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15:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес захотел увековечить свое имя в истории бокса

27 февраля ему предстоит защита титула.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Чемпион мира в четырех весовых категориях 30-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес поставил себе цель завоевать всех четырех титулов во втором среднем весе и увековечить свое имя в истории мексиканского и мирового бокса.

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«Для меня и моего тренера Эдди Рейносо это очень важно, потому что очень немногие люди сумели стать абсолютными чемпионами мира, — сказал чемпион WBC и WBO во втором среднем весе Альварес в интервью Sky Sports перед защитой титула 27 февраля против Авни Йилдирима. — И это наша краткосрочная цель. Завоевать все пояса во втором среднем весе».

«Очевидно, ни одному мексиканцу еще не удавалось этого сделать, — добавил Альварес. — Поэтому это наша краткосрочная цель, продолжать творить историю. Эдди и я всегда хотели самых лучших соперников. И мы хотим продолжать творить историю».

«Я думаю, что это очень важно, — отметил “Канело”. — Для меня очень важно оставить наследие в спорте. Поэтому мы это делаем. Творим историю, чтобы, когда люди говорили о боксе, они всегда вспоминали меня».

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