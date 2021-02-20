Бой Поветкина может быть перенесен из-за соперника
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом могут перенести
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом могут перенести
«Диллиан был в Португалии, которая находится в так называемой “красной зоне”. И здесь весь вопрос в карантине, который Диллиану предстоит. Поэтому бой может быть перенесен, резервная дата — 27 марта», — сказал собеседник агентства.
Реванш Поветкин — Уайт должен состояться 6 марта. Однако место проведения поединка до сих пор не названо.