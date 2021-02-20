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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов высказался о судьбе третьего боя Головкин — «Канело»

Также он высказался об условиях мексиканца.

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9
фотографий

Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) дал интервью YouTube-каналу Sports True, в котором поделился мнением о потенциальном третьем поединке между его именитым соотечественником Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (54−1−2, 36 КО).

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«Я думаю, третий бой возможен, но навряд ли. Если Геннадий поднимется в 76 килограммов (168 фунтов), о чем настаивает “Канело”. “Если ты поднимешься, то мы подеремся”. А если нет, то никакого боя уже и не будет. Потому что он (Альварес) там чемпионит и чувствует себя комфортно. Геннадий всю карьеру боксировал в 160 фунтов — значит, ему там комфортно. В 168 фунтов ребята уже покрупнее, потяжелее, можно сказать. В США все хотят их третий бой. DAZN хочет, хотя “Канело” ушел оттуда. Именно для этого их подписали для этого поединка, из-за  этого такие большие гонорары. Но почему-то  они пошли по разным путям. И сейчас он висит на волоске. Мое мнение, что третьего боя не будет», — сказал Елеусинов.

Напомним, два поединка между Головкиным и «Канело» состоялись в рамках среднего дивизиона — в первом была зафиксирована ничья, а во втором судьи отдали победу мексиканцу. После этого Альварес покорил четвертый дивизион и теперь намерен объединить все титулы во втором среднем весе, где он владеет поясами WBC и WBA (Super).

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