Данияр Елеусинов высказался о судьбе третьего боя Головкин — «Канело»

«Я думаю, третий бой возможен, но навряд ли. Если Геннадий поднимется в 76 килограммов (168 фунтов), о чем настаивает “Канело”. “Если ты поднимешься, то мы подеремся”. А если нет, то никакого боя уже и не будет. Потому что он (Альварес) там чемпионит и чувствует себя комфортно. Геннадий всю карьеру боксировал в 160 фунтов — значит, ему там комфортно. В 168 фунтов ребята уже покрупнее, потяжелее, можно сказать. В США все хотят их третий бой. DAZN хочет, хотя “Канело” ушел оттуда. Именно для этого их подписали для этого поединка, из-за этого такие большие гонорары. Но почему-то они пошли по разным путям. И сейчас он висит на волоске. Мое мнение, что третьего боя не будет», — сказал Елеусинов.



Напомним, два поединка между Головкиным и «Канело» состоялись в рамках среднего дивизиона — в первом была зафиксирована ничья, а во втором судьи отдали победу мексиканцу. После этого Альварес покорил четвертый дивизион и теперь намерен объединить все титулы во втором среднем весе, где он владеет поясами WBC и WBA (Super).