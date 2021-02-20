Бой Поветкина и Уайта перенесен на 27 марта

Реванш Поветкин — Уайт должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка на Гибралтар.

«Мы сделали все, чтобы попытаться провести [бой] 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно, — сказал Хирн. — Теперь у нас есть неотразимая и уникальная обстановка для одного из боев года в супертяжелом весе».