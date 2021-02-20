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20 февраля, источник: ТАСС

Бой Поветкина и Уайта перенесен на 27 марта

ТАСС, 20 февраля. Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 27 марта. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, комментарий которого приводит портал Boxing Scene.

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Источник: РИА "Новости"

Реванш Поветкин — Уайт должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка на Гибралтар.

«Мы сделали все, чтобы попытаться провести [бой] 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно, — сказал Хирн. — Теперь у нас есть неотразимая и уникальная обстановка для одного из боев года в супертяжелом весе».

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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