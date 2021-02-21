Кокляев победил блогера Тарасова в бою по правилам бокса

Четырехраундовый бой по две минуты, прошедший в субботу в Москве, завершился победой Кокляева большинством голосов.

Накануне поединка на официальной процедуре взвешивания Кокляев оказался тяжелее своего оппонента на 44,3 кг. Для Тарасова это противостояние было первым на профессиональном ринге. Кокляев в ноябре 2019 года проиграл бойцу Александру Емельяненко в бою по правилам бокса.