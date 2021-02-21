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01:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокляев победил блогера Тарасова в бою по правилам бокса

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Пауэрлифтер Михаил Кокляев победил блогера и бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова в поединке по правилам бокса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Четырехраундовый бой по две минуты, прошедший в субботу в Москве, завершился победой Кокляева большинством голосов.

Накануне поединка на официальной процедуре взвешивания Кокляев оказался тяжелее своего оппонента на 44,3 кг. Для Тарасова это противостояние было первым на профессиональном ринге. Кокляев в ноябре 2019 года проиграл бойцу Александру Емельяненко в бою по правилам бокса.

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