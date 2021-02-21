«Я хочу “Канело”. И все». Ислам после победы нокаутом сделал громкое заявление и снова вызвал на бой Альвареса
Он планирует вернуться после Рамадана.
Он планирует вернуться после Рамадана.
Казахстанский 36-летний средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО) снова вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBC и WBA в суперсреднем весе Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО).
Он обратился к мексиканцу сразу после победы над эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14−4−1, 8 КО) по прозвищу «Палач», которую одержал на вечере бокса в Майами.
— Я долго тренировался перед этим боем. Вернулся к моей семье, вернулся к моей команде. Это был хороший бой с хорошим соперником. Спасибо этому парню, он сильный оппонент. Я готов ко всему. Как я уже говорил, с родился в Китае, живу в Казахстане, я — тюрк, я — мусульманин, как много фанатов у меня может быть. «Канело» должен драться со мной! Рамадан приближается. После Рамадана я вернусь снова.
— Кого ты хочешь в следующем бою?
— Я хочу «Канело». И все.
— Что бы ты сказал «Канело»?
— «Канело», vamos! Давай выходи и подеремся!
Напомним, что во время
Победу над Миндой Ислам одержал нокаутом в седьмом раунде.