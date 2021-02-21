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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Я хочу “Канело”. И все». Ислам после победы нокаутом сделал громкое заявление и снова вызвал на бой Альвареса

Он планирует вернуться после Рамадана.

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Казахстанский 36-летний средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО) снова вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBC и WBA в суперсреднем весе Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО).

Он обратился к мексиканцу сразу после победы над эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14−4−1, 8 КО) по прозвищу «Палач», которую одержал на вечере бокса в Майами.

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— Я долго тренировался перед этим боем. Вернулся к моей семье, вернулся к моей команде. Это был хороший бой с хорошим соперником. Спасибо этому парню, он сильный оппонент. Я готов ко всему. Как я уже говорил, с родился в Китае, живу в Казахстане, я — тюрк, я — мусульманин, как много фанатов у меня может быть. «Канело» должен драться со мной! Рамадан приближается. После Рамадана я вернусь снова.

— Кого ты хочешь в следующем бою?

— Я хочу «Канело». И все.

— Что бы ты сказал «Канело»?

— «Канело», vamos! Давай выходи и подеремся!

Напомним, что во время пресс-конференции перед этим боем Ислам уже обращался к Альваресу, заявив, что у него большая армия поклонников, поэтому бой с ним представляет интерес в качестве бизнеса.

Победу над Миндой Ислам одержал нокаутом в седьмом раунде.

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