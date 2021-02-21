Канат Ислам нокаутировал «Палача» в бою с двумя нокдаунами

Как сообщает sports.kz, 36-летний казахстанец провел бой в среднем весе с эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14−3−1, 8 КО) по прозвищу «Палач», который вышел на замену в последний момент: изначально Ислам должен был драться с ганцем Ободаи Саи (35−3−1, 26 КО). Поединок Ислама с эквадорцем был рассчитан на 10 раундов, но не продлился всю дистанцию — он закончился победой Каната нокаутом в седьмом раунде, перед этим эквадорец дважды побывал в нокдауне.