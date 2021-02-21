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12:10 (мск), источник: Zakon.kz

Канат Ислам нокаутировал «Палача» в бою с двумя нокдаунами

Казахстанец одержал 28-ю победу в своей профессиональной карьере.

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Казахстанский боксер Канат Ислам (27−0, 21 КО) выступил на вечере бокса в Майами (США, штат Флорида), передает zakon.kz.

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Как сообщает sports.kz, 36-летний казахстанец провел бой в среднем весе с эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14−3−1, 8 КО) по прозвищу «Палач», который вышел на замену в последний момент: изначально Ислам должен был драться с ганцем Ободаи Саи (35−3−1, 26 КО). Поединок Ислама с эквадорцем был рассчитан на 10 раундов, но не продлился всю дистанцию — он закончился победой Каната нокаутом в седьмом раунде, перед этим эквадорец дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Канат Ислам одержал 28-ю победу в своей профессиональной карьере. Он не выходил на ринг с октября 2019 года. Джейсон Минда потерпел четвертое поражение.

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