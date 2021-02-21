Видео мексиканских разборок: Вальдес вырубил Берчельта и отобрал у него титул чемпиона WBC

Мексиканский боксер Оскар Вальдес (29−0, 23 КО) стал новым чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отобрал пояс у своего соотечественника Мигеля Берчельта (37−2, 33 КО), которого нокаутировал.

Бой состоялся на шоу в Лас-Вегасе. Вальдес отправлял Берчельта в нокдаун в четвертом и девятом раундах. А в десятом раунде мексиканец нокаутировал соотечественника жестким хуком слева.

29-летний Берчельт проиграл во второй раз в карьере, причем во второй раз — досрочно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AkUCINYpVkM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.