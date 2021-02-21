Видео мексиканских разборок: Вальдес вырубил Берчельта и отобрал у него титул чемпиона WBC
Бой прошел во втором полулегком весе.
Бой прошел во втором полулегком весе.
Мексиканский боксер Оскар Вальдес (29−0, 23 КО) стал новым чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отобрал пояс у своего соотечественника Мигеля Берчельта (37−2, 33 КО), которого нокаутировал.
Бой состоялся на шоу в
29-летний Берчельт проиграл во второй раз в карьере, причем во второй раз — досрочно.
Он лишился чемпионского пояса, которым владел с 2017 года. 30-летний Вальдес же выиграл 29-й бой в карьере — третий во втором полулегком весе.