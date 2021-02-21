Стали известны даты следующих боев Каната Ислама

Казахстанский средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО), вернувшийся на ринг после более чем годичного перерыва, планирует провести в этом году еще минимум два боя.

Об этом сообщает The Ring со ссылкой на промоутера 36-летнего боксера.

По словам Нельсона Лопеса, казахстанец проведет бои в июне и сентябре. Они будут разминочными перед большими поединками. Также промоутер подтвердил, что вел переговоры с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 КО), но об их результатах не сообщил.