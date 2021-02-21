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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны даты следующих боев Каната Ислама

Подробности рассказал его промоутер.

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Казахстанский средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО), вернувшийся на ринг после более чем годичного перерыва, планирует провести в этом году еще минимум два боя.

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Об этом сообщает The Ring со ссылкой на промоутера 36-летнего боксера.

По словам Нельсона Лопеса, казахстанец проведет бои в июне и сентябре. Они будут разминочными перед большими поединками. Также промоутер подтвердил, что вел переговоры с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 КО), но об их результатах не сообщил.

Напомним, сегодня, 21 февраля, в Майами (США) Ислам нокаутировал в седьмом раунде малоизвестного эквадорца Джейсона Минду (14−4−1, 8 КО). До этого он не дрался с октября 2019 года. После победы казахстанец в очередной раз вызвал на бой чемпиона WBC и WBA в суперсреднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

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