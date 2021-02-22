«Работает с чемпионом мира». Батыр Джукембаев получил нового менеджера и экс-тренера Энди Руиса

По данным PSSpecial01, отныне его менеджером будет Рик Мириджан, который в настоящее время руководит карьерой чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса и молодого проспекта Верджила Ортиса. Тренироваться казахстанец будет у Мэнни Роблеса, который ранее являлся наставником экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса.