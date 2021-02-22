«Работает с чемпионом мира». Батыр Джукембаев получил нового менеджера и экс-тренера Энди Руиса
Ранее проспект бился только в Канаде.
Ранее проспект бился только в Канаде.
В команде непобежденного казахстанского боксера Батыра Джукембаева (18−0, 14 КО), выступающего в первом полусреднем весе, произошли изменения, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным PSSpecial01, отныне его менеджером будет Рик Мириджан, который в настоящее время руководит карьерой чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса и молодого проспекта Верджила Ортиса. Тренироваться казахстанец будет у Мэнни Роблеса, который ранее являлся наставником
Последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в рамках вечера бокса в Монреале нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22−8, 10 КО). Казахстанец владеет титулами WBA Continental Americas и IBF