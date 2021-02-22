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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

В США высказались о вероятности проведения боя Ислама с «Канело»

В минувшие выходные казахстанец добился 28-й победы в карьере.

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Победа казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама получилась эффектной, но уровень оппозиции был откровенно низким. Это в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Также он оценил перспективы казахстанца встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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В эти выходные в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду и нокаутировал его в седьмом раунде.

«Бой получился односторонним. Канат Ислам владел колоссальным преимуществом и сотрясал соперника. Минду в двух последних боях проигрывал досрочно и предсказуемо был нокаутирован казахстанцем. Это было яркое возвращение, но уровень оппозиции выглядит сомнительно. За день до боя становится известно о замене боксера. Я ничего не могу сказать о перспективах Ислама. В этом поединке сложно было отметить прогресс спортсмена. Он хочет встретиться с “Канело”, но это маловероятно. Мексиканец ищет большие имена с титулами. На данном этапе карьеры он не обратит внимание на Ислама», — отметил Джей.

После боя Ислам бросил вызов Альваресу, а его промоутер Нельсон Лопес сообщил о планах по проведению поединков в мае и сентябре.

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