В США высказались о вероятности проведения боя Ислама с «Канело»

«Бой получился односторонним. Канат Ислам владел колоссальным преимуществом и сотрясал соперника. Минду в двух последних боях проигрывал досрочно и предсказуемо был нокаутирован казахстанцем. Это было яркое возвращение, но уровень оппозиции выглядит сомнительно. За день до боя становится известно о замене боксера. Я ничего не могу сказать о перспективах Ислама. В этом поединке сложно было отметить прогресс спортсмена. Он хочет встретиться с “Канело”, но это маловероятно. Мексиканец ищет большие имена с титулами. На данном этапе карьеры он не обратит внимание на Ислама», — отметил Джей.