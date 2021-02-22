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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Bild восхитилась досрочной победой казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA и оценила его перспективы

Также отметили его прогресс.

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Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу Жана Кособуцкого (15−0, 14 КО) в бою за титул WBA International. Эксперт высказался о перспективах казахстанского боксера и шансах завоевать чемпионский пояс.

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«Это прекрасная работа от Жана Кособуцкого. Он использовал свои сильные стороны и уверенно разобрался с громадным Онориоде Евариеме. Нигериец казался одним из самых опасных соперников для него. Его статистика и физические данные, однако, не помогли в бою. Кособуцкий добился солидного прогресса в качественности бокса. Говорить о чемпионских перспективах еще рано, но поднимать уровень оппозиции пора. Кособуцкий может стать серьезной угрозой. Однако ему нужно больше боев и сильные соперники», — заявил Шмидт.

Поединок Кособуцкого против Евариеме (18−2, 17 КО) состоялся в минувшие выходные в Гамбурге (Германия). Он был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда казахстанец нокаутировал соперника. После поединка супертяж выразил желание встретиться с топовыми боксерами.

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