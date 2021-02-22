Bild восхитилась досрочной победой казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA и оценила его перспективы

«Это прекрасная работа от Жана Кособуцкого. Он использовал свои сильные стороны и уверенно разобрался с громадным Онориоде Евариеме. Нигериец казался одним из самых опасных соперников для него. Его статистика и физические данные, однако, не помогли в бою. Кособуцкий добился солидного прогресса в качественности бокса. Говорить о чемпионских перспективах еще рано, но поднимать уровень оппозиции пора. Кособуцкий может стать серьезной угрозой. Однако ему нужно больше боев и сильные соперники», — заявил Шмидт.