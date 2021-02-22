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16:19 (мск), источник: ТАСС

Боксер Давид Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по боксу среди профессионалов Давид Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира. Об этом Аванесян заявил ТАСС.

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В минувшие выходные российский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив британца Джоша Келли техническим нокаутом в шестом раунде.

«К бою с Келли у меня было фактически четыре подготовки из-за пандемии, — сказал Аванесян. — Жду предложений, но Эдди Хирн сказал, что я проведу либо элиминатор (претендентский бой — прим. ТАСС), либо полноценный титульный. Надеюсь, так и будет. Мне все версии интересны, но хотелось бы вернуть титул WBA».

В послужном списке 32-летнего россиянина 27 побед (15 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.

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