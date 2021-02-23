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23 февраля, источник: Vesti.kz

Как чемпион мира. Названа дата следующего боя Данияра Елеусинова

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (10−0, 6 КО) Зия Алиев рассказал корреспондентом Vesti.kz о «рабочей» дате для следующего поединка олимпийского чемпиона. Также он описал потенциального соперника и формат поединка.

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В ноябре прошлого года Елеусинов нокаутировал экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго и завоевал первый титул в профессиональной карьере.

— Предварительно обсуждается дата 17 апреля. Но неизвестна пока только локация, — рассказал представитель боксера.

— А известен формат поединка? И кандидаты в оппозицию?

— Это будет десятираундовый бой. В соперниках будет боксер, который выше уровне, чем Индонго. Или минимум на его уровне. Имеется в виду по рейтингу и так далее. Пока приблизительной оппозиции нет, но есть пару имен, которые то там, то тут появляются. Но ничего точного нет.

Ранее стало известно, что Елеусинов может провести поединок в Узбекистане, но в команде боксера опровергли эту информацию.

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