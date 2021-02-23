Как чемпион мира. Названа дата следующего боя Данияра Елеусинова
Менеджер казахстанского
Менеджер казахстанского
В ноябре прошлого года Елеусинов нокаутировал
— Предварительно обсуждается дата 17 апреля. Но неизвестна пока только локация, — рассказал представитель боксера.
— А известен формат поединка? И кандидаты в оппозицию?
— Это будет десятираундовый бой. В соперниках будет боксер, который выше уровне, чем Индонго. Или минимум на его уровне. Имеется в виду по рейтингу и так далее. Пока приблизительной оппозиции нет, но есть пару имен, которые то там, то тут появляются. Но ничего точного нет.
Ранее стало известно, что Елеусинов может провести поединок в Узбекистане, но в команде боксера опровергли эту информацию.