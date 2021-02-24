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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

У капитана сборной Камшыбека Кункабаева сменился соперник за несколько дней до боя в профи

Его поединок станет главным на вечере бокса в Алматы.

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У капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева (2−0, 2 КО) сменился соперник по следующему бою в профи. Об этом сообщает его менеджерская компания MTK Kazakhstan.

Его поединок станет главным событием шоу в Алматы, которое состоится 27 февраля. Изначально Кункабаев должен был драться с британцем Стивеном Уордом (13−1, 4 КО). Теперь же его соперником станет представитель Украины Сервер Эмурлаев (23−1, 9 КО). На кону боя будет стоять вакантный пояс WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

Напомним, предыдущий бой в профи Кункабаев провел в декабре прошлого года, нокаутировав украинца Сергея Радченко (7−7, 2 КО). Дебютировал же он в августе, удосрочив во втором раунде Ису Акбербаева (20−2, 15 КО).

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Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91 килограмма. Он получил разрешение сборной Казахстана проводить бои в профи, пока в любителях соревнования из-за пандемии проходят очень редко.

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