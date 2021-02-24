Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Вольфсбергер
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Эльче
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Реал
Хоккей. НХЛ
25.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
25.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
25.02
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
25.02
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
25.02
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.02
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
12:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин не отказался бы вернуть пояса». Стангрит — о бое GGG с Муратой, опасности от японца и месте проведения поединка

Риота входит в число возможных соперников казахстанца.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Риотой Муратой представляет большой интерес. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.

В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что японец не является проходным соперником.

— Мне нравится этот вариант. Это объединительный бой, а таких боев в боксе не хватает. Тем более, я уверен, что Головкин точно не отказался бы от возможности вернуть пояса.

Читайте также
Данияр Елеусинов высказался о судьбе третьего боя Головкин — «Канело»

— Если все-таки стороны подпишут контракт, будут ли поединок перевозить в Японию?

— Без разницы, где он пройдет. Главное, чтобы прошел. Единственное, что в Японии удобнее с точки зрения времени — если, скажем, бой начнется в 22:00 по местному времени, то в Казахстане будет 19:00 — очень удобно.

— Опасен ли Мурата? Что он сможет выдать на ринге?

— Головкин фаворит, но Мурата явно не проходной соперник. Тем более, он олимпийский чемпион. Японские боксеры нас приучили, что в ринге могут отдавать себя полностью без остатка и устраивать зрелищные бои. С точки зрения противостояния стилей и противостояния двух обладателей титулов — это очень интересный бой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в команде казахстанского боксера, обладающего титулами IBF и IBO, уже начали переговоры о поединке с обладателем пояса WBA Super японцем Муратой. Бой предварительно запланирован на весну 2021 года в Японии.

Роман Кушпелев

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Овечкин сыграл в форме, в которой начинал в НХЛ. Но проиграл
Экс-партнер Панарина раскрыл подробности скандала в Риге
Латвийская биатлонистка победила на чемпионате мира по лыжам
Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в КМ
В «Спартаке» рассказали о контракте Промеса
Привалова объяснила, почему легкоатлеты РФ не выступят на ЧЕ
Биатлонист Норвегии назвал русское слово для поднятия настроения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь