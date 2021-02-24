«Головкин не отказался бы вернуть пояса». Стангрит — о бое GGG с Муратой, опасности от японца и месте проведения поединка

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Поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Риотой Муратой представляет большой интерес. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.

В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что японец не является проходным соперником.

— Мне нравится этот вариант. Это объединительный бой, а таких боев в боксе не хватает. Тем более, я уверен, что Головкин точно не отказался бы от возможности вернуть пояса.

— Если все-таки стороны подпишут контракт, будут ли поединок перевозить в Японию?

— Без разницы, где он пройдет. Главное, чтобы прошел. Единственное, что в Японии удобнее с точки зрения времени — если, скажем, бой начнется в 22:00 по местному времени, то в Казахстане будет 19:00 — очень удобно.

— Опасен ли Мурата? Что он сможет выдать на ринге?

— Головкин фаворит, но Мурата явно не проходной соперник. Тем более, он олимпийский чемпион. Японские боксеры нас приучили, что в ринге могут отдавать себя полностью без остатка и устраивать зрелищные бои. С точки зрения противостояния стилей и противостояния двух обладателей титулов — это очень интересный бой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в команде казахстанского боксера, обладающего титулами IBF и IBO, уже начали переговоры о поединке с обладателем пояса WBA Super японцем Муратой. Бой предварительно запланирован на весну 2021 года в Японии.