Соперник из России? В команде Данияра Елеусинова прокомментировали возможность поединка
Ранее была объявлена дата боя олимпийского чемпиона.
Ранее была объявлена дата боя олимпийского чемпиона.
Менеджер казахстанского
О встрече снова начались разговоры после победы Аванесяна над британцем Джошем Келли (10−1−1, 6 КО), но в команде Елеусинова настроены категорично.
— Он никогда не рассматривался как реальный соперник. Был один разговор, когда с Индонго были моментами проблемы. Помните, мы ждали долго, потому что коронавирус был в разгаре и шоу не проходили. Первое шоу Matchroom организовали в августе, и после этого
Мы не стали менять соперника. Данияр изначально готовился к Индонго, поэтому мы не собирались менять. Тут момент есть — не всегда нравится менять соперников в последний момент. Несколько раз у Данияра были случаи… Было даже такое, что поменяли боксера ровно за день — на взвешивание пришел уже другой соперник. Такое тоже было, поэтому это не всегда хорошо. А Аванесяна мы не рассматривали.
— А что скажете о поединке Аванесяна против Келли?
— Был такой момент: если Келли до четвертого раунда остановит Аванесяна, то все… Был вариант быстро остановить Аванесяна за счет скорости и других преимуществ. Казалось, что все, Аванесяна болтануло и Келли закончит этот бой. Не смог. Аванесян тихо и аккуратно шел к цели. Удары были более качественные, комбинации и тайминг. Хороший был бой. Но Келли не справился. Я думаю, что большую роль сыграло рассечение, которое у него было сзади головы.
Там прям кровь лилась. Думаю, это его беспокоило сильно. Стартовал ведь Келли очень уверенно, но после рассечения, а мы этот бой несколько раз пересматривали, можно увидеть, как он угасает. Возможно, это сыграло роль, ведь Аванесян при ударе лез головой. Моментами попадал и локтем. Но это профессиональный бокс. Здесь победителей не судят. Самое главное — победить. Если рефери не реагируют на это, то он победил. А бой был достаточно хороший.
Добавим, что ранее стала известна возможная дата следующего поединка Елеусинова. В ноябре прошлого года казахстанский олимпийский чемпион выиграл дебютный профессиональный титул, когда досрочно победил бывшего обладателя чемпионского пояса Джулиуса Индонго.