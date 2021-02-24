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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник из России? В команде Данияра Елеусинова прокомментировали возможность поединка

Ранее была объявлена дата боя олимпийского чемпиона.

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Источник: AP 2020

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (10−0, 6 КО) Зия Алиев прокомментировал в беседе с корреспондентом Vesti.kz возможность поединка с Давидом Аванесяном (27−3−1, 15 КО) из России. По словам представителя олимпийского чемпиона, ранее был вариант такого боя, но они выбрали экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго (23−3, 12 КО) из Намибии.

О встрече снова начались разговоры после победы Аванесяна над британцем Джошем Келли (10−1−1, 6 КО), но в команде Елеусинова настроены категорично.

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— Он никогда не рассматривался как реальный соперник. Был один разговор, когда с Индонго были моментами проблемы. Помните, мы ждали долго, потому что коронавирус был в разгаре и шоу не проходили. Первое шоу Matchroom организовали в августе, и после этого более-менее все наладилось. Но мы не были уверены, что Индонго останется или вернется к себе. Но в итоге мы договорились. Именно в этот момент поступило предложение, что можно с Аванесяном провести бой. Но Индонго решил, что останется и поединок состоится.

Мы не стали менять соперника. Данияр изначально готовился к Индонго, поэтому мы не собирались менять. Тут момент есть — не всегда нравится менять соперников в последний момент. Несколько раз у Данияра были случаи… Было даже такое, что поменяли боксера ровно за день — на взвешивание пришел уже другой соперник. Такое тоже было, поэтому это не всегда хорошо. А Аванесяна мы не рассматривали.

— А что скажете о поединке Аванесяна против Келли?

— Был такой момент: если Келли до четвертого раунда остановит Аванесяна, то все… Был вариант быстро остановить Аванесяна за счет скорости и других преимуществ. Казалось, что все, Аванесяна болтануло и Келли закончит этот бой. Не смог. Аванесян тихо и аккуратно шел к цели. Удары были более качественные, комбинации и тайминг. Хороший был бой. Но Келли не справился. Я думаю, что большую роль сыграло рассечение, которое у него было сзади головы.

Там прям кровь лилась. Думаю, это его беспокоило сильно. Стартовал ведь Келли очень уверенно, но после рассечения, а мы этот бой несколько раз пересматривали, можно увидеть, как он угасает. Возможно, это сыграло роль, ведь Аванесян при ударе лез головой. Моментами попадал и локтем. Но это профессиональный бокс. Здесь победителей не судят. Самое главное — победить. Если рефери не реагируют на это, то он победил. А бой был достаточно хороший.

Добавим, что ранее стала известна возможная дата следующего поединка Елеусинова. В ноябре прошлого года казахстанский олимпийский чемпион выиграл дебютный профессиональный титул, когда досрочно победил бывшего обладателя чемпионского пояса Джулиуса Индонго.

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