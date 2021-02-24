Европейский отбор по боксу на Олимпийские игры в Токио пройдет с 4 по 8 июня

«Буквально вчера нам пришло письмо о том, что сроки проведения европейского отборочного турнира с 4 по 8 июня 2021 года, — сказал Щекутьев. — Место будет объявлено до 1 марта. Мировой отборочный турнир не состоится, квалификация в этом случае будет проходить на основании рейтинга, детали будут сообщены позже. Европейская квалификация возобновиться с той же стадии, на которой она была приостановлена в Лондоне год назад».

«Альберт Батыргазиев продолжит выступать, но путевку на Игры он уже завоевал. Другие ребята продолжат выступать, на них мы надеемся и рассчитываем, что они завоюют лицензии. Что касается боксеров-профессионалов, то мировой рейтинг составлен на основании олимпийских европейских и мировых турниров, а данных спортсменов там практически нет. Могут поехать “профики”, которые боксировали в 2016 году на Играх и были активны некоторое время после», — добавил собеседник агентства.

Щекутьев также отметил, что европейский отборочный турнир пройдет в одной из стран Скандинавии или Прибалтики.