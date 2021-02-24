«Похож на молодого Ван Дамма». The Ring оценил Джукембаева и высказался о сравнении его с Головкиным
Авторитетное издание отметило боксера.
Авторитетное издание отметило боксера.
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО), выступающий в первом полусреднем весе, похож на молодого мастера боевых искусств и звезду Голливуда
Напомним, что накануне было объявлено о сотрудничестве Джукембаева с менеджерской компанией МTK Global, а Рик Мириджан, который теперь будет вести его дела, назвал его новым GGG.
«Батыра Джукембаева сравнивают с Геннадием Головкиным и он немного похож на молодого
Напомним, Джукембаев все свои бои провел в Канаде и теперь собирается дебютировать в США. Он владеет титулами WBA Continental Americas и IBF