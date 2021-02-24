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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Похож на молодого Ван Дамма». The Ring оценил Джукембаева и высказался о сравнении его с Головкиным

Авторитетное издание отметило боксера.

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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО), выступающий в первом полусреднем весе, похож на молодого мастера боевых искусств и звезду Голливуда Жан-Клода Ван Дамма, пишет The Ring. Также авторитетное издание отметило, что 29-летнего боксера сравнивают с его знаменитым соотечественником Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

Напомним, что накануне было объявлено о сотрудничестве Джукембаева с менеджерской компанией МTK Global, а Рик Мириджан, который теперь будет вести его дела, назвал его новым GGG.

«Батыра Джукембаева сравнивают с Геннадием Головкиным и он немного похож на молодого Жан-Клода Ван Дамма. Более того, левша из Казахстана, выступающий в первом полусреднем весе, тоже умеет драться. Джукембаева называют следующим GGG, имея в виду чемпиона мира IBF в среднем весе. Интересно, что одним из немногих визитов Джукембаева в США было посещение второго боя Головкина с “Канело” Альваресом в Лас-Вегасе в сентябре 2018 года, и однажды он присутствовал в тренировочном лагере в Нью-Йорке два года назад», — пишет The Ring.

Напомним, Джукембаев все свои бои провел в Канаде и теперь собирается дебютировать в США. Он владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. В последний раз выходил на ринг в январе 2020 года, когда в рамках вечера бокса в Монреале нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22−8, 10 КО).

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