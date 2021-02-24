Щекутьев: Федерация бокса России готова поддержать боксерскую карьеру Дацика

«Если он готов дальше исправляться и идти по правильному пути, то Федерация бокса России будет поддерживать его начинания. Он продемонстрировал неплохую форму, сбросил много веса. Бокс положительно сказывается на нем, на его подготовке, на его поведении. Если к нам обратятся с идеей поддержать его бои, то мы это сделаем», — сказал Щекутьев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a40daabc65b993aa6091" data-vnd="a40daabc65b993aa6091" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a40daabc65b993aa6091" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дацик 20 февраля нокаутировал камерунца Тайсона Дижона в четвертом раунде. Это был первый поединок россиянина в профессиональном боксе. Он впервые вышел на ринг после того, как в ноябре прошлого года освободился из колонии. В декабре 2019 года Дацик с сообщником был задержан российскими спецслужбами, когда пытался переплыть на лодке реку Нарву, по которой проходит граница России и Эстонии. За это суд приговорил его к году заключения в колонии.

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Ранее он был неоднократно судим. Первый раз его задержали в 2007 году в ходе расследования серии разбойных нападений на салоны связи. Дацик был признан судом невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу в Санкт-Петербурге, откуда он сбежал и уехал в Норвегию. У властей Норвегии он попросил политического убежища, однако в Осло был вновь осужден за незаконное хранение оружия и в 2011 году экстрадирован в Россию.

После передачи Дацика правоохранительным органам в России его осудили на 5 лет колонии за разбойное нападение на салон связи, которое он совершил после побега из больницы. Дацик освободился в 2016 году, после чего совершил нападение на подпольный публичный дом и был приговорен к тюремному заключению. В феврале 2019 года Дацик вышел на свободу.